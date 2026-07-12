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Обвинение и 5 000 евро гаранция за хванатата да шофира с алкохол дъщеря на бивш столичен общински съветник

Дарина Алексиева не се е подчинила на подаден сигнал за спиране и е самокатастрофирала

12.07.2026 | 23:10 ч. Обновена: 12.07.2026 | 23:10 ч. 26
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Повдигнато е обвинение и е наложена гаранция от 5 000 евро на 24-годишната шофьорка, която самокатастрофира след гонка с полицията на Околовръстното шосе в София, съобщи Нова телевизия. 

Инцидентът е станал около 03:00 часа през нощта на събота срещу неделя. 24-годишната Дарина Алексиева не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. Малко след това катастрофирала. Полицаите са я тествали с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, младата жена е отказала да подпише документите по случая. Баща ѝ е дългогодишният общински съветник в София Орлин Алексиев. 

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Кръвната проба също показва наличието на алкохол - 1,89 промила.

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В автомобила, освен Алексиева, е бил и 23-годишен руски гражданин. Заради катастрофата двамата са с леки наранявания.

Адресът, на който са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина.
Според близки на самейството е неточна информацията, разпространена от полицията, че след телефонен разговор с баща си, е отказала да подпише документите по случая. Орлин Алексиев едва тази сутрин е разбрал за инцидента с дъщеря си, те не живеят заедно.

Близките уточняват още, че 23-годишният руски гражданин, който е пътувал с Дарина, е нейният приятел. 

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Тагове:

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