Започват летните намаления в Гърция, хиляди ще се възползват от отстъпките

От днес, 13 юли, в Гърция официално започват летните намаления, които ще продължат до 31 август 2026 г. Очаква се хиляди потребители да се възползват от отстъпките в търговските обекти в цялата страна, пише „24 часа“.

Според Търговската асоциация на Солун магазините ще могат да работят по желание и през първата неделя след началото на разпродажбите - 19 юли, като препоръчителното работно време е от 11:00 до 18:00 часа. Законът позволява търговските обекти да бъдат отворени до 20:00 часа.

Съгласно действащото законодателство всяко обявено намаление трябва ясно да показва както новата, така и предишната цена на продукта. За отправна се счита най-ниската цена, на която стоката е била предлагана през последните 30 дни преди началото на кампанията.

Отстъпките могат да бъдат представени като процент, като конкретна сума или чрез изписване на старата и новата цена. При продукти, които са на пазара по-малко от 30 дни, за референтна се приема най-ниската цена за периода, през който са били в продажба.

Търговските организации напомнят на магазините да спазват стриктно правилата за обявяване на намаленията, тъй като при установени нарушения са предвидени сериозни санкции.

Летните разпродажби традиционно са сред най-очакваните търговски кампании в Гърция и дават възможност на потребителите да закупят сезонни стоки, дрехи, обувки, електроника и други продукти на значително по-ниски цени.