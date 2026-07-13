Трансферът на звездата на Лудогорец Петър Станич в Олиампикос пропадна

Трансферът на сръбския атакуващ полузащитник на Лудогорец (Разград) Петър Станич в Олимпиакос (Пирея) няма да се осъществи, след като гърците решиха да спрат дългите преговори и да вземат друг подобен тип играч, съобщи sport24.gr. Така в Разград трябва да разгледат други оферти за атакуващия полузащитник или пък да го задържат за предстоящия сезон.

„Олимпиакос напуска случая с Петър Станич. И това е следствие от случилото се през последните дни. Но и от това, което не се случи. Червено-белите официално съобщиха в неделя, че вече не се занимават със сръбския халф и че за позицията му имат Жота Силва от Нотингам Форест“, обяви още изданието.

„Не е тайна, че в петък агентът на Станич е бил в Гърция, за да преговаря с Олимпиакос и да постигне окончателно споразумение. Това никога не е било отречено и е било ясен знак, че нещата са вървели добре. Случаят обаче отново доведе до усложнения. До такава степен, в която вече няма търпение и желание за продължаване на разговорите“, пише още медията. И също така допълва в текста си, че „има голямо раздразнение от случилото се наскоро, когато всичко показваше, че има окончателно решение и устно споразумение за всичко“.

Казусът със Станич се проточи повече от две седмици, като най-напред имаше допълнителни уточнения между клубовете. Лудогорец настояваше за сумата от 10 милиона евро, като единствен Олимпиакос се включи в някакви разговори в тази посока. В крайна сметка двата отбора се разбраха за девет милиона евро с бонусите да бъдат платени към Разград, но днес пък агентът на футболиста е поискал годишна заплата от 1,5 милиона евро и е шокирал управата на Олимпиакос, съобщи novasport.gr.

Тимът ще вземе вместо Станич 26-годишния португалец Жота Силва от английския Нотингам Форест. Той ще играе на стадион „Караискакис“ за една година под наем с опция за откупуване. Иначе Жота Силва се оказва по-добра придобивка на Олимпиакос и като финансови измерения, и като футболни качества, тъй като играе и като крило, и като атакуващ халф.

Отделно от Жота Силва, Олимпиакос има опции за двама световно известни играчи в средата на терена, които са в напреднала футболна възраст, но с отлични визитки. Това са хърватинът Марсело Брозович и мароканецът Софиян Амрабат, с които просто трябва да се разберат за заплатите им.

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