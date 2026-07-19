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Facebook се срина, има технически проблем

Недостъпна е десктоп версията на социалната мрежа

19.07.2026 | 11:16 ч. Обновена: 19.07.2026 | 11:16 ч. 5
Facebook се срина, има технически проблем

Facebook е недостъпен за потребителите тази сутрин поради „проблем със сайта“.

Десктоп версията на социалната мрежа Meta изглежда не е достъпна.

Потребителите биват посрещани от съобщението: "Акаунтът е временно недостъпен. Акаунтът ви в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Опитайте отново след няколко минути".

Съобщава се още, че вероятно става дума за технически проблем и се работи за отстраняването му. 

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