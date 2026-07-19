Facebook се срина, има технически проблем

Facebook е недостъпен за потребителите тази сутрин поради „проблем със сайта“.
Десктоп версията на социалната мрежа Meta изглежда не е достъпна.
Потребителите биват посрещани от съобщението: "Акаунтът е временно недостъпен. Акаунтът ви в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Опитайте отново след няколко минути".
Съобщава се още, че вероятно става дума за технически проблем и се работи за отстраняването му.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.