Унгарският премиер номинира феноменалната шахматистка Юдит Полгар за президент

Премиерът на на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматната гросмайсторка Юдит Полгар и ще ѝ предложи да стане президент на републиката, предаде МТИ.

„Името ѝ от десетилетия е синоним на талант и упоритост“, написа той в публикация във Фейсбук и добави, че за него би било чест, ако Полгар приеме поста.

Това се случва ден след като президентът Тамаш Шуйок подписа конституционна поправка, приета с гласовете на управляващата партия ТИСА на Мадяр, с която мандатът му като държавен глава се прекратява. Законодателната промяна е част от усилията на Мадяр да премахне опорите на властта на бившия премиер Виктор Орбан, посочи Ройтерс.

Мадяр твърди, че е получил силен мандат за това от избирателите, след като отстрани десния лидер от власт при убедителната си изборна победа през април. Парламентът, в който партията на Мадяр има мнозинство от две трети, позволяващо ѝ да променя всички закони, ще избере нов президент, предаде БТА.

„Страната ни се нуждае от единство, мир и президент, с когото всеки унгарец може да се гордее. Президентският пост не е работа или работно място, а най-висшата форма на служба.

Задължението на президента е да служи на всеки унгарец и да го представлява“, каза Мадяр.

Той отбеляза, че като най-успешната шахматистка в историята тя е оглавявала без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години, като същевременно е успяла да влезе и в първата десетка на абсолютната световна ранглиста.

„Петкратна шампионка от шахматни олимпиади, международен гросмайстор и носителка на унгарския орден „Свети Стефан“, нейният изключителен житейски път наскоро беше представен в документалния филм „Кралицата на шахмата“, каза той.

„Уважението, на което тя се радва, не произтича от политическа принадлежност или връзки, а от изключителния ѝ талант, трудолюбие, несравнима издръжливост и почтеност... Лично за мен би било голяма чест, ако тя приеме номинацията“, добави Мадяр.