Бойко Кръстанов и Лидия Василена заведоха дъщеря си на море

Бойко Кръстанов и Лидия Василева най-сетне показаха бебето си. 38-годишният актьор и 24-годишната актриса станаха родители за първи път в началото на годината - през януари. Но те не са издавали подробности за него. От редки кадри в Instagram Stories си пролича, че то е момиченце.

Но сега чаровницата публикува в профила си в Instagram серия кадри с дъщеря си и любимия си. Вижда се как звездната двойка е заминала на първата си морска ваканция с бебе.

Първо виждаме как Лидия и детето са на плаж, тя е по розов бански и шапка, а бебето лежи в нея.

После пък има снимка на Бойко с бебешката количка, шарен пояс и други плажни принадлежности.

След това актрисата прегръща дъщеричката си на плажа, като малката е по раирана рокля в бяло и синьо. Виждаме и клип, на който Кръстанов държи бебчето.

Лидия Василева се е снимала и в парк с количката, като там е по раиран суичер в червено и бяло, както и къса пола.

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