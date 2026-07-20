Велислава Петрова: Дипломатическата служба е важен стожер на държавността

Министърът на външните работи Велислава Петрова отправи приветствие по случай Деня на българската дипломатическа служба по време на тържествен прием в Министерството на външните работи. На събитието присъстваха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, вицепремиери, министри, народни представители, представители на дипломатическия корпус, дипломати и служители на МВнР, както и магистрати, журналисти и общественици.

Министър Петрова припомни ролята на дипломатическата служба като важен стожер на държавността през ключови периоди от историята на България, като подчерта, че тя е била и продължава да бъде първа защитна линия на националните интереси в международен план.

Тя посочи, че съвременната международна среда поставя все по-сложни предизвикателства пред дипломатическите служби по света. По думите ѝ България ще продължи да бъде активен и отговорен член на ЕС и НАТО, като ще се стреми не просто да участва, а активно да допринася за единството и стабилността на тези съюзи, както и за свързаността, развитието и сигурността на региона.

Сред водещите приоритети на Министерството на външните работи министърът открои развитието на икономическата дипломация, модернизирането на консулските услуги и подкрепата за българските граждани и бизнеса. По думите ѝ дипломатическата служба трябва да създава възможности за младите хора и бизнеса и да защитава правата на българските общности по света.

Министър Петрова благодари на дипломатите и служителите на МВнР, като отбеляза тяхната важна роля в защитата на националните интереси, развитието на партньорства и изграждането на доверие към България.

Специален акцент външният министър постави върху културната дипломация и приноса на българските творци, учени и спортисти за утвърждаването на положителния образ на страната ни по света.

"Особено символично е, че тази вечер с нас са Мистерията на българските гласове и представителен танцов ансамбъл "Пламъче". Чрез своето изкуство те представят богатството на българската култура пред света и ни напомнят, че националната идентичност и културното наследство са мощен инструмент на съвременната дипломация и неизчерпаем източник на национално самочувствие", допълни още първият ни дипломат.

В този контекст министър Петрова връчи на Мистерията на българските гласове почетната грамота на Министерството на външните работи с признание за техния труд и неповторим талант. Тя изтъкна също, че те са се превърнали в емблема на българската музикална култура по света. По думите й подкрепата за естествените посланици на България ще се превърне в устойчива инициатива на МВнР.

Приветствие по случай празника отправи и председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя благодари на българските дипломати за всеотдайната им служба и подчерта значението на професионализма и отдадеността им в сложната международна среда. |БГНЕС