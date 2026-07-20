Адвокат Марковски: Санкциите по закона "Магнитски" не представляват присъда

"Санкциите по закона "Магнитски" имат санкционно-административен характер и са свързани с определени констатации на акт на изпълнителната власт на САЩ. Тези санкции по закона "Магнитски" не представляват присъда, по тях не може да бъде лицето, което попада в списъка "Магнитски", третирано като осъждано лице", каза адвокат Димитър Марковски в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му става въпрос за икономическа санкция и рестрикция, която действа предимно и основно на територията на САЩ.

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"Там лицето, което попада в този списък, е практически в икономическа смърт. Има предвидени опции в някои от Щатите, и в частност Федералния американски закон, който предвижда в определени хипотези криминализиране на действия на лица, които подпомагат лица, които се намирам в списъка, но това е въпрос на преценка", обясни още Марковски.

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Законът има своето приложение най-вече в сферата на правораздаването в САЩ, заяви адвокат Явор Нотев пред Bulgaria ON AIR.

"Доколкото ограничава възможности на правни субекти да оперират с лица, които са включени в списъка "Магнитски" - действието на този закон засяга правната действителност и в други страни. Ако погледнем от нашата позиция - вярно е това, че законът няма пряко приложение при нас, но в същото време не би могъл да бъде подминат с лека ръка. Достатъчно остри и силни са ограниченията, които той налага в областта на възможностите да оперират такива лица", коментира той.

Родното законодателство като инструмент за реакция

Нотев допълни, че българското право има свой инструментариум, и когато става дума за действия, които служат като основание дадено лице да попадне под санкциите - биха могли да се намерят основание за български граждани да се търси отговорност база на родното законодателство.

"Не бива да ни успокоява констатацията, че това американски закон. Въпрос на творчески прочит е на текстовете. Не съм убеден, че посещението на министъра на вътрешните работи и търсенето на контакти с американските служби е единственият начин да се реагира на подобни констатации от български граждани", анализира още Нотев.

Марковски подчерта, че данните, които постъпват в OFAC и структурите и системите на Министерството на финансите към САЩ - не е информация, която да е проверена през съответни разследващи органи, прокуратури и съдилища.

"Умело се използва политически тази ситуация, за да може тези хора да бъдат заклеймени като осъждани. Те не са осъждани", категоричен е адвокат Марковски.

Помагачеството е форма на съучастие, по нашето право, напомни Нотев.

"Някой, който подпомага дейност, дефинирана от закона като противоправна, става съучастник. Това е най-широкият възможен поглед към евентуална работа в посока търсене на последици за лица, които вече са включени в списъка. Всичко е въпрос на конкретна фактология", отбеляза той.