Бени Бланко плава през Атлантическия океан, за да се види със Селена Гомес

Бени Бланко доказа, че е истински романтик!

38-годишният музикален продуцент ще направи всичко, за да може да бъде до съпругата си Селена Гомес на нейния рожден ден. Певицата и актриса навършва 34 години на 22-и юли.

Още в края на миналата седмица Бени разкри в TikTok, че плава с лодка в Атлантическия океан от САЩ до Великобритания, където е Селена, за да бъде с нея на специалния ѝ ден. Продуцентът се страхува от летенето със самолети, затова е избрал този начин на придвижване.

Любимата му е в Лондон, където снима шестия сезон на сериала, в който участва - "Only Murders In the Building".

Бланко сподели снимка на себе си в плавателен съд и написа: "Гледна точка: пътуваш сред Атлантическия океан в Титаник, за да видиш съпругата си, защото те е страх от летенето".

"Нещата, които правим за любовта", посочи още звездата в TikTok.

Какво още сподели той и кадрите - вижте в teenproblem.net