Земетресение с магнитуд 5,1 край Маями

Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер е регистрирано в четвъртък край град Маями в американския щат Тексас, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).
Епицентърът на труса е бил на 37 километра северозападно от града, а дълбочината му е измерена на 5,5 километра.
Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.
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M5.1 earthquake - 37 km NW of Miami, Texas
Jul 23 05:21 local time (14m ago)— Earthquakes (@NewEarthquake) July 23, 2026
Depth 5.5 kmhttps://t.co/XMLMeiEqwA pic.twitter.com/UlAsdci1C9