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Земетресение с магнитуд 5,1 край Маями

Към момента няма информация за пострадали или щети

23.07.2026 | 15:24 ч. 2
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер е регистрирано в четвъртък край град Маями в американския щат Тексас, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Епицентърът на труса е бил на 37 километра северозападно от града, а дълбочината му е измерена на 5,5 километра.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

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