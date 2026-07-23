Норвегия няма да остави драмата с ФИФА, червения картон и Тръмп да бъде "заметена под килима"

Норвежката футболна федерация (НФФ) ще подаде официална жалба до етичната комисия на ФИФА относно намесата на Доналд Тръмп в наказанието на американския нападател Фоларин Балогун, като президентът ѝ предупреди, че няма да се поддаде на опитите за потулване на скандала.

Лизе Клавенес, президент на Норвежката футболна федерация (НФФ), планира да добави случая към предишната си жалба за присъждането на наградата за мир на ФИФА на американския президент, нарушаваща правилата за политически неутралитет, при условие че получи подкрепа от нейния борд. Никоя друга национална футболна федерация не е заела официална позиция по нито един от двата въпроса.

Забраната на Балогун на Световното първенство беше отменена от дисциплинарната комисия на ФИФА, след като Тръмп се обади на президента на управителния орган Джани Инфантино, за да обсъдят червения картон, който е получил в мача от 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина. По-късно Тръмп заяви, че Инфантино е взел "страхотно решение" да отложи забраната.

В интервю за The Times Клавенес призова Инфантино да признае, че решението на Балогун е било грешка. ФИФА твърди, че етичният комитет е независим и ще разследва и ще се произнесе по предполагаеми нарушения на правилата си, които включват политически неутралитет — председател на разследващия комитет е Мартин Нгога, руандийски адвокат и дипломат.

"Когато нарушавате правило по този начин, сте на хлъзгав склон, който ще изложи на риск цялата игра. Тревожно е за играта, когато компрометирате основните правила", казва Клавенес. "Първо, това не трябваше да се случва. Сега е много важно да имаме честна комуникация по въпроса. Всички знаем, че това решение беше повлияно от външни сили и не е преминало през правилния процес. Имаме нужда нашият лидер във ФИФА да каже, че това е било грешка. Ако започнете да се адаптирате по този начин към държавните лидери и държавната политика, ще промените поведението си и поведението на организацията, както и червената линия на това, в което държавните лидери трябва да се намесват. И това се случи."

Миналата седмица The Times разкри, че решението за Балогун е взето от председателя на дисциплинарната комисия на ФИФА, Мохамед ал-Камали от Обединените арабски емирства, без да е консултиран никой от останалите 17 членове на комисията.

"Когато вземате противоречиви решения и когато има външен, много силен глас в ухото ви, е много важно да имате повече гласове [които вземат решението]. И ако не го направите, това е грешка. Този ​​случай беше толкова сериозен и толкова тревожен, че се надявам, че може да допринесе за това хората да се осведомят малко и да не се страхуват да повдигат въпроси. Ще го представя на заседание на борда и ще го обсъдя с моя съвет, а след това ще го направим. За мен това трябва да е в същата сфера на етични жалби", добавя Клавенес.

Тя казва, че е "разочарована, но не непременно изненадана" от липсата на прозрачност от страна на ФИФА по случая и от невъзможността ѝ да публикува пълното решение, обясняващо решението.

"Опитът да се замете това под килима сега няма да успее", категорична е тя. "Твърде много хора смятаха, че това... треньори, играчи, фенове... е твърде близо до играта."

Клавенес казва, че предложенията на Южна Америка за разширяване на Световното първенство от 48 на 64 отбора - което президентът на ФИФА е заявил, че "определено" ще бъде разгледано - са "неуважителни и неразумни".

"По-малки нации като нас, които не са били там от 20 години, показаха, че Световното първенство може да бъде удължено до 48 отбора", казва тя. "Не е в интерес на футбола, нито дори разумно, сега да се започне да се говори за 64 отбора - 48 отбора бяха голяма промяна. Ако доведете дискусията сега до 64 и влиятелни хора го кажат, ще създадете недоверие. Световното първенство не трябва да се намесва в вътрешните лиги или конфедерациите повече, отколкото го прави днес."

Клавенес, която няма намерение да се кандидатира срещу Инфантино, когато се кандидатира за преизбиране догодина, казва, че Норвегия се е радвала на "отлично обслужване" от ФИФА на Световното първенство по отношение на безопасността на играчите и феновете, транспорта и логистичните операции. Тя добавя, че националният отбор - играещ в мъжкия турнир за първи път от 1998 г. - е имал "нещастието" да загуби от Англия на четвъртфиналите.

"Мисля, че изиграхме по-добър мач. Мисля, че заслужавахме да спечелим. Въпреки това, може би имахме късмет срещу Кот д'Ивоар, те играха наистина добре срещу нас", на мнение е тя.

Норвежкият национален отбор беше посрещнат от огромна тълпа в Осло- Клавенес казва, че събирането е първото от такъв мащаб след възпоменанието за 77-те души, убити от Андерс Брайвик преди 15 години.

"Най-накрая страната успя да събере момент на радост, а не на скръб" казва тя

"Така че беше много специално лято. Беше само четвъртфинал. Знаем това, ние сме скромни, не че си мислим, че спечелихме Световното първенство, но за Норвегия беше огромно", добавя Клавенес.

Тя вярва, че "норвежкият модел", който се фокусира върху 1700 местни клуба в цялата страна и където няма класиране по младежки футбол до 13-годишна възраст, е допринесъл за скорошния успех на мъжкия отбор.

"Това е модел, който е противоположен на Суперлигата", обяснява тя. "На това ниво винаги зависиш от огромни таланти като Ерлинг Хааланд, но като модел мислим много системно."

Младежите в Норвегия остават в оригиналния си местен клуб, докато станат тийнейджъри, а след това първите 10 000 се записват в национално училище, а не в клубни академии.

"Това им дава усещане, че са отбор. Те играят заедно толкова години в младежкия национален отбор. Жонглират между обикновените хора през много дългия период от живота си, така че егото им може да не е толкова голямо, сякаш просто си дошъл в академия и си бил обожаван. Така че имам голяма вяра в системата."