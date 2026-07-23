Зеленски отива във Вашингтон за погребението на Греъм, може да разговаря с Тръмп

Президентът Володимир Зеленски обмисля посещение във Вашингтон следващата седмица, за да присъства на погребението на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, като пътуването би включвало и двустранни разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщават медиите в Украйна, позовавайки се на на дипломатически източници.

Според "Суспилне“ Зеленски е получил покана за погребението на Греъм, което е насрочено за 28 юли в Националната катедрала във Вашингтон. Източници са заявили пред медията, че канцеларията на президента все още не е потвърдила дали Зеленски ще може да осъществи пътуването, като администрацията обмисля изпращането на високопоставен служител на негово място. Канцеларията на президента все още не е финализирала подробностите около евентуалното посещение.

Греъм, който беше твърд съюзник както на Украйна, така и на президента Тръмп, почина внезапно на 11 юли след завръщането си от посещение в Киев и след като обяви, че е постигнал споразумение с Белия дом относно отдавна бавения законопроект за санкции срещу Русия.

Евентуалното посещение в САЩ се случва на фона на шестмесечно замразяване на мирните преговори между Киев, Москва и Вашингтон.

Дипломатическите усилия между Вашингтон и Киев изглежда се активизираха на 22 юли по време на посещението в Киев на Мат Уитакър, представителя на Тръмп в НАТО, за обсъждане на доставките на ракети "Пейтриът“ и предстоящата сделка за дронове между САЩ и Украйна.

По-късно същия ден се проведе и отделен телефонен разговор между Зеленски и специалните пратеници на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

След разговора с пратениците на Тръмп, Зеленски заяви, че е проведен "добър и важен разговор за това как да се активизира дипломацията и да се приближи мирът“, като добави, че екипите планират "да поддържат тесен контакт... и да продължат работата по всичко обсъдено“.

Макар че Уиткоф и Къшнър не посетиха лично Киев, разговорите на Зеленски с членове на екипа на Тръмп сигнализират за размразяване на отношението на американското правителство към Украйна.

След месеци на несигурност и застой в дипломацията, Тръмп за първи път заяви, че Вашингтон ще предостави на Украйна лицензи за производство на собствени ракети-прехващачи "Пейтриът“. Това съобщение, направено съвместно със Зеленски по време на срещата на върха на НАТО в Турция през юли, бележи ключов успех за Украйна на фона на недостига на ефективни отбранителни оръжия срещу руските балистични ракети.

Допълнителен напредък в полза на Киев беше постигнат и по-рано миналата седмица, когато двупартийна група американски сенатори представи преработена версия на законопроекта, подкрепян от Греъм, който предвижда санкции срещу основните купувачи на руски петрол и газ с цел да се ограничат приходите на Кремъл по време на войната.

Законопроектът, който си е осигурил необходимата подкрепа сред американските законодатели за преодоляване на процедурата по блокиране на дебатите в Сената (т.нар. филибъстър), предвижда налагане на мита в размер до 100% върху петте най-големи купувачи на руски енергийни ресурси, наред с други мерки.