Пулев разкри пропуски в проекта за завода на "Райнметал“

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 11 / 11

Установени са редица проблеми с цялостния механизъм на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси между "Райнметал" и "ВМЗ–Сопот", каза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет, където по-рано се състоя среща между него, премиерът Румен Радев и представители на ръководството на "Райнметал“.

Учредителен договор няма, съвместно дружество между "ВМЗ–Сопот" и "Райнметал" няма, а финансирането на този проект не е било предвидено в бюджета. Въпреки щедрите обещания на кабинета "Борисов" пари не е имало в централния бюджет, заяви вицепремиерът.

България и германският концерн "Райнметал" подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси в края на октомври 2025 г. Проектът следва да бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и "ВМЗ–Сопот", като съотношението на собствеността ще бъде 49 % към 51 %, а общата инвестиция - около 1 млрд. лева. След встъпването в длъжност на новото правителство вицепремиерът Пулев каза, че няма договор и рамково споразумение, а само спогодби с германската компания.

Вицепремиерът заяви, че предшествениците им не са осигурили финансиране, но пък са осигурили директни преговори със строителни фирми без обществени поръчки – "Хидрострой" и "Главболгарстрой".

Теренът за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване и нужната енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд, обясни Пулев.

По инициатива на президента Румен Радев (2017 - 2026 г.) беше установен диалог с "Райнметал". Инициативата за преговори беше прехвърлена към кабинета "Борисов", като констатациите към днешния ден не са позитивни, каза вицепремиерът. Правителството е готово да насърчи експертния диалог, за да се преодолеят редицата структурни дефицити, каза още той. "Необходим е цялостен оздравителен процес, който да даде възможност за реализацията на този критичен и този ключов от гледна точка на нашите отношения процес", добави Пулев.

Има много силна политическа воля правителството да работи в интерес на българските граждани. Да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, да продължим диалога и да намерим правилната формула с "Райнметал", така че да постигнем общите споделени цели, каза Пулев. Амбицията на правителството е нашата страна да не бъде периферия. България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС, каза още Александър Пулев.



Паскал Шрайер от "Райнметал" потвърди ангажимента на компанията, който беше изразен миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за изграждане на рамката и допълнително разширяване на обхвата на сътрудничеството ни, каза още Шрайер.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че правителството не се отказва от инвестицията в завода за барут и предстоят преговори между Министерството на икономиката и "Райнметал".