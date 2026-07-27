Нивото на Дунав рекордно ниско, показаха се кораби от Втората световна

Заради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи, нивото на реката спадна до рекордно ниски стойности

Заради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи нивото на река Дунав падна рекордно ниско.

Според експерти в някои точки на Хърватия, Сърбия и Румъния водата е спаднала до най-критичните си стойности за последните 30 години. Вследствие на ограничения корабен трафик с около 30-40 процента, Сърбия отчита срив на вноса на горива с една четвърт.

Засушаването се е отразило драстично на риболова и туризма в районите около големите реки Тиса и Сава. Ниските нива на Дунав разкриха исторически останки от годините на Втората световна война и преди нея, съобщава Нова тв.

В Хърватия водите оголиха конструкцията на потънал кораб от 1937 година. В Сърбия по същия начин се показаха потопени немски плавателни съдове от 1944 година.