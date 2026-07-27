Австриец изчезна в морето край хърватски остров

Мащабна спасителна операция се провежда край хърватския остров Шолта, след като 46-годишен австрийски гражданин, капитан на чартърен ветроходен плавателен съд, е паднал в морето по време на силна буря, предаде хърватската национална телевизия ХРТ.

По информация на Пристанищната администрация в Сплит инцидентът е станал вчера сутринта около 9:10 часа местно време (10:10 българско) на около шест морски мили южно от острова. Според първоначалните данни капитанът на платноходката е отишъл да освободи въже, заплело се около витлото на плавателния съд. Заради силното вълнение и бурния вятър той паднал зад борда и бил отнесен далече от лодката. Останалите шестима австрийски граждани на борда са направили опит да му хвърлят въже, но не са успели да го достигнат, а след няколко минути го изгубили от поглед.

В издирването участват кораби на Пристанищната администрация в Сплит, Морската полиция и митническите служби, самолет "Пилатус" на хърватските военновъздушни сили и хеликоптер. Морският спасителен координационен център в Риека е разпространил и спешно съобщение до всички плавателни съдове в района с призив за повишено внимание и съдействие при издирването.

По думите на началника на отдела за безопасност на корабоплаването към Пристанищната администрация Иван Паушич изчезналият шкипер е имал 13-годишен професионален опит, а платноходката, произведена през 2001 г., е била технически изправна и с валиден технически преглед до 2027 г.

Останалите шестима пътници не са пострадали. За тях е осигурен друг капитан, който е поел управлението на яхтата и я е насочил към брега.

(БТА)