От спасяването Джордж Вашингтон до Иран: Странната серия публикации на Тръмп

Президентът Доналд Тръмп публикува съдържание на най-различни теми – от пътуване във времето до война с Иран – по време на поредна странна сесия от публикации в социалните мрежи Х и Truth Social.

Тръмп сподели фалшив филмов плакат, на който спасява Джордж Вашингтон при планината Рашмор, както и монтаж, показващ гранична стена с Канада, и различни намеци, че може отново да се кандидатира за президент през 2028 г.

"Миналото беше напът да се промени“, гласи слоганът на въображаемия филм "Тръмп x Вашингтон“. "Историята беше напът да бъде спасена.“

По време на активността си в социалните мрежи Тръмп сподели и генериран от изкуствен интелект плакат за научнофантастичен филм, озаглавен "Космически командир“ (Cosmic Commander), в който се използва символ, наподобяващ емблемата от "Стар Трек“, пишe The Independent.

В рамките на шест часа президентът публикува над 40 поста.

Основната тема на публикациите му беше войната на САЩ с Иран – конфликт, белязан от ескалация на враждебните действия между двете страни през последните седмици.

Hop in... best dimension yet. pic.twitter.com/7dRJnUVANc — The White House (@WhiteHouse) July 27, 2026

На една от публикациите се виждаше как американски изтребители откриват огън по остров Харг, който е ключов петролен терминал в Ормузкия проток.

На друга фигурата на президента се извисяваше внушително в небето, докато военни самолети прелитаха над страната. Виждаха се експлозии, разтърсващи район, обозначен като "Иран“, а придружаващият надпис гласеше: "Пазители на света“.

На друго изображение, генерирано от изкуствен интелект, Тръмп носи шапка с надпис "FAFO“, докато управлява лодка с военен екипаж.

Публикациите се появиха в същия ден, в който Майк Уолц, представителят на САЩ в ООН, заяви пред предаването "Fox News Sunday“, че ударите срещу Иран са били спрени, тъй като Тръмп е решил да „даде шанс на преговорите“.​

Поглед към 2028 година

В центъра на вниманието на няколко други публикации беше евентуална нова кандидатура на Тръмп за президент. В тях държавният глава сподели свое изображение, на което пуши пура и носи шапка с надпис "TRUMP 2028“. В една от публикациите фигурираше гигантска чаша с надпис "TRUMP 2028“, заобиколена от кръг от хора, крещящи към небето.

В рамките на мащабната си активност в социалните мрежи Тръмп също така изрази стари недоволства, като отправи нападки към Канада и водещата от CNN Кейтлан Колинс.

На едно от изображенията се виждаше "бариера с въздушен филтър“, простираща се по протежение на границата между САЩ и Канада – очевидна препратка към оплакванията му, че димът от горските пожари в Канада се пренася към територията на САЩ. Публикацията напомняше за прословутата му идея за гранична стена, която беше ключов елемент от предизборната му кампания през 2016 г.

Въпреки оплакванията му относно качеството на въздуха в Канада, на изображението се вижда ясно синьо небе с лека облачност и от двете страни на бариерата.

Кейтлан Колинс също стана обект на публикация, препращаща към широко разпространена сред привържениците на движението MAGA тема за разговор – рекламна кампания на "Будуайзър“ (Budweiser) с участието на трансджендър инфлуенсърката Дилън Мълвейни.

На изображението лицето на Колинс бе монтирано върху тялото на Мълвейни така, както тя изглеждаше в кампанията от 2023 г.

По време на речта си на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в петък – която бе посрещната негативно – Тръмп изрази недоволство както от партньорството на Мълвейни с марката бира, така и от самата Колинс.