Украйна показа на НАТО нов начин за водене на война: Алиансът създава система за бърза обратна връзка

НАТО иска да създаде същия вид верига за обратна връзка от бойното поле, каквато е създала Украйна. В Украйна данните от фронтовите линии се предават на индустрията, която бързо разработва нови технологии. След това те се внедряват, често в рамките на седмици, преди Русия да успее да се адаптира и да ги направи остарели.

Ръководството на НАТО търси начини да възпроизведе веригата за обратна връзка от бойното поле на Украйна, при която проблемите от фронтовите линии се предават на отбранителната промишленост, която бързо предлага решения за войниците.

Генерал Алексус Гринкевич от ВВС на САЩ, който ръководи военните операции на НАТО в качеството си на върховен командващ на съюзническите сили в Европа, заяви, че Украйна е установила контакти на високо ниво с отбранителната промишленост, "които ѝ позволяват да въвежда иновации много бързо".

Гринкевич, един от двата стратегически командира на НАТО, заяви пред Business Insider по време на Международното авиационно изложение във Фарнборо, Англия, тази седмица, че някои съюзнически държави вече участват в тези усилия.

Бойна група на сухопътните сили на НАТО в Румъния, ръководена от Франция, закупува готови търговски технологии от надеждни доставчици и незабавно ги тества на терен.

"Така че имаме места, където се учим", каза Гринкевич. "Това е цялостен структурен процес, който ще отнеме известно време, за да се адаптира в целия алианс, но знаем накъде трябва да вървим."

Гринкевич посочи, че една от причините за посещението му във Фарнборо, където се представят най-новите постижения в отбранителната технология, е била да изгради това, което той описа като "свързваща тъкан на висше равнище".

Украинските официални лица сравняват надпреварата във въоръжаването между Украйна и Русия с игра на котка и мишка. В Киев дронове, роботи и други нови технологии преминават от фазата на проектиране към тестове на терен и накрая попадат в ръцете на войниците в рамките на седмици или месеци.

Обратната връзка от бойното поле бързо се споделя с производителите на оръжие, за да могат те да разработват решения на наболелите проблеми на фронта. Целта на Украйна е да въвежда иновации по-бързо, отколкото Русия може да се адаптира, особено по отношение на новите възможности на дроновете, за да не остане продуктът остарял.

Ръководството на НАТО отдавна похвалява способността на Украйна да реагира бързо на промените на бойното поле.

Някои западни официални лица заявиха, че искат алиансът да прояви подобно чувство за спешност при разработването и закупуването на оръжия.

НАТО не е подложено на същите военни натиски като Украйна, но официални лица и експерти по сигурността твърдят, че алиансът не може да си позволи да остане пасивен, докато се подготвя за потенциална бъдеща конфронтация с Русия.

Цикълът на разработка на сложни системи, създадени от традиционни отбранителни подизпълнители за минали войни, военни кораби, самолети и бронирани превозни средства, може да отнеме години. Въпреки това по-новите западни стартъпи, навлизащи в тази област, се опитват да следват по-отблизо украинския модел.

Някои военни технологии имат по-бърз цикъл на иновации от други.

"Всички софтуерно-ориентирани способности се актуализират лесно", заяви френският адмирал Пиер Вандиер, върховен съюзнически командир по трансформацията на НАТО. "И затова мисля, че по същество преминаваме от платформи, които са сложни за актуализиране, към такива, които са лесни за актуализиране. Това означава, че дизайнът вече е пригоден за бърза адаптация."

Тъй като обаче НАТО не се намира в активен конфликт, то е ограничено от регламенти и закони, които биха могли да забавят развитието и иновациите.