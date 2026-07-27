Жена на 61 години и 71-годишния ѝ съпруг от РСМ се сдобиха с първо дете след инвитро

61-годишна жена и нейният 71-годишен съпруг станаха родители за първи път след успешно проведена сложна инвитро процедура в болница в Скопие, съобщават медиите в Северна Македония.

От болница "Д-р Органджийски" определиха случая като "изключителен медицински успех" заради възрастта на родителите и сложния процес, предшествал бременността.

Пациентката е преминала през реконструкция на матката, а при инвитро процедурата са използвани дарени яйцеклетки.

От лечебното заведение съобщиха, че както майката, така и новороденото момченце са в добро здравословно състояние, пише БТА.