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Жена на 61 години и 71-годишния ѝ съпруг от РСМ се сдобиха с първо дете след инвитро

Болница в Скопие съобщи за рядък инвитро успех

27.07.2026 | 20:07 ч. 13
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

61-годишна жена и нейният 71-годишен съпруг станаха родители за първи път след успешно проведена сложна инвитро процедура в болница в Скопие, съобщават медиите в Северна Македония.

От болница "Д-р Органджийски" определиха случая като "изключителен медицински успех" заради възрастта на родителите и сложния процес, предшествал бременността.

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Пациентката е преминала през реконструкция на матката, а при инвитро процедурата са използвани дарени яйцеклетки.

От лечебното заведение съобщиха, че както майката, така и новороденото момченце са в добро здравословно състояние, пише БТА.

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