Какво щеше да се случи, ако Германия беше нахлула във Великобритания през 1940 г.?

Военна симулация от 1974 г., проведена от Военната академия "Сандхърст", показа, че нацистката инвазия в Обединеното кралство през есента на 1940 г. би била катастрофа за Германия. Един от най-големите въпроси от типа „ами ако“ в съвременната история е дали нацистка Германия би могла успешно да нападне остров Великобритания през 1940 г., пише за TNI Харисън Кас, писател и адвокат, специализирал в областта на националната сигурност, технологиите и политическата култура.

Лятото на 1940 г. беше мрачен период в световната история. След падането на Франция нацистките войски бяха завладели Европа, властвайки от бреговете на Нормандия до новата германско-съветска граница на територията на бившата Полша. По това време Германия и Съветският съюз бяха съюзници; предателството на нацистите щеше да се случи едва след цяла година. И макар Съединените щати явно да симпатизираха на каузата на съюзниците, изолационистките настроения оставаха силни, което им попречи да влязат във войната. Последният оплот срещу Хитлер беше Обединеното кралство, за което новоизбраният министър-председател Уинстън Чърчил заяви, че „никога няма да се предаде“.

За да сложи край на войната, през есента на 1940 г. Германия предложи амфибийна инвазия в Южна Англия, известна като операция "Морски лъв". За да може инвазията да успее, нацисткото върховно командване реши, че е необходимо да се прекъсне британският контрол над въздушното пространство. Вследствие на това Луфтвафе изпрати вълни от самолети да атакуват позициите на Кралските въздушни сили (RAF) на острова, което доведе до продължилата месеци Битка за Британия. След като RAF отблъсна тези атаки, нацистите прецениха, че операция "Морски лъв" е неосъществима, и тя беше отменена; Германия никога не се опита да пресече Ламанша, а двете страни останаха укрепени по съответните си брегове до десанта на Деня Д на 6 юни 1944 г.

Какво би станало, ако нацистите бяха продължили с инвазията, въпреки липсата на въздушно прикритие?

Три десетилетия след войната, през 1974 г., британската Кралска военна академия "Сандхърст" се опита да открие отговора – като пресъздаде инвазията като подробна военна симулация, използвайки исторически бойни порядки, логистика, метеорологични условия и командни решения. Резултатът? Германия постигна ранни успехи, но инвазията в крайна сметка се провали.

Светът (може би за щастие) никога няма да разбере какво наистина би се случило, ако Хитлер беше нахлул във Великобритания през 1940 г. Но е увлекателно да се обмисли как би могло да се развие всичко.

Хитлер беше планирал операция "Морски лъв" да започне през есента на 1940 г., след нацистка победа в Битката за Британия. Целта беше германските сили да дебаркират отвъд Ламанша, да установят плажни глави, да превземат британски пристанища, да изпратят още войски и в крайна сметка да потеглят към Лондон. Планираните сили за инвазията включваха около 90 000 войници от първата вълна, с последващи подкрепления след осигуряването на пристанищата. Успехът зависеше от множество условия: значителна победа на Луфтвафе над Кралските въздушни сили, оставането на мощния Кралски флот извън Ламанша и благоприятни метеорологични условия за морска инвазия. Всички те бяха огромни "ако".

Амфибийните инвазии са сред най-трудните военни операции и са били такива от незапомнени времена. От 1688 г. насам нито една европейска армия не беше дебаркирала на британските брегове и не беше постигнала победа. Позицията на Хитлер в Европа през 1940 г. беше сравнима с тази на Наполеон в началото на XIX век; въпреки че френският диктатор ефективно властваше над цяла континентална Европа, той не разполагаше със силите да организира морска инвазия през Ламанша и добре го знаеше.

Инвазията в Деня Д, която се състоя четири години по-късно, дава някаква представа за предизвикателствата, пред които би се изправила операция "Морски лъв"; съюзниците прекараха години в подготовка за нея, като включиха поуките от провалилия се рейд срещу пристанището на Диеп през август 1942 г. По време на десанта в Нормандия съюзниците разполагаха с предимствата на превъзходство във флота и въздуха, както и със специализирани десантни плавателни съдове.

Германия не разполагаше с нито едно от тези предимства. Вместо това тя щеше да разчита на преустроени речни баржи от река Рейн — които бяха бавни, нестабилни, не бяха проектирани за бързо разтоварване на войски и бяха неподходящи за бурните води на Ламанша.

Успехът за Хитлер зависеше до голяма степен от Битката за Британия. "Морски лъв" не можеше да бъде осъществен без въздушно превъзходство. И въпреки че понесе тежки загуби, Командването на изтребителите на Кралските въздушни сили (RAF) успя да остане непокътнато. Великобритания разполагаше и с интегрирана система за противовъздушна отбрана, включваща радарите „Чейн Хоум“, Корпуса на наблюдателите и централизирано управление на изтребителите. Въпреки усилията си, Луфтвафе не успя да унищожи Кралските въздушни сили или британската система за противовъздушна отбрана и в крайна сметка се насочи към бомбардирането на Лондон в напразен опит да подкопае британския морал и да обърне нагласите срещу войната. Бомбардировъчната кампания „Блиц“ продължи от септември 1940 г. до май 1941 г., но нито подкопа британския морал, нито нанесе значителни стратегически щети. Към края на бомбардировъчната кампания и за двете страни стана ясно, че Великобритания ще остане във войната – и в рамките на няколко месеца тя ще намери още един съюзник, след като Хитлер взе фаталното решение да се обърне срещу своите бивши партньори в Москва.

Но въпросът "ами ако" остана – и през 1974 г. военното учение в Сандхърст се опита да отговори на този дългоочакван въпрос. Проведена с участието на висши военни офицери и историци както от Великобритания, така и от Германия, включително много участници в оригиналната "Битка за Британия", учението възпроизведе плана на Хитлер възможно най-точно. Участниците бяха ограничени от това, което всяка от страните действително е знаела през 1940 г., и не разполагаха с предимството на знанието от днес или на съвременното въоръжение. Логистиката, приливите и отливите, времето, военноморските движения и наличните самолети бяха взети под внимание с историческа точност.

Какви бяха резултатите от ученията? След като установиха няколко първоначални плацдарма, германците постигнаха ограничен тактически успех чрез въздушни и амфибийни десанти. Но почти веднага възникнаха проблеми, включително лошо време, загуби на кораби, затруднения при подкреплението на плажовете и нарастващ недостиг на провизии.

Първоначалният успех не се превърна в продължителна настъпателна операция. Кралският флот, значително превъзхождащ по всички показатели германската Кригсмарине, беше решаващ фактор в полза на Обединеното кралство; неговите разрушители и крайцери щяха да влязат в Ламанша, за да се изправят срещу инвазионните кораби веднага щом започне атаката, което Германия не би могла да потисне с въздушна мощ. Съответно германските баржи, превозващи подкрепления, щяха да бъдат изключително уязвими от морски артилерийски обстрел.

Германските подкрепления щяха да се сринат, а инвазионните сили щяха да останат изолирани. Веднъж изолирани, доставките на гориво, муниции, храна и резерви щяха да бъдат прекъснати. Плажните глави щяха да станат неустойчиви. И в крайна сметка германските сили щяха да бъдат унищожени или принудени да се предадат – а Хитлер щял да понесе тежък удар, което вероятно щяло да промени стратегическото му вземане на решения в следващите години.

Поне това е заключението на британската военна симулация.