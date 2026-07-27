Шофьор блъсна общински съветник и 8-годишния му син и избяга

Шофьор блъсна мъж и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг в събота вечерта, след което напусна мястото на инцидента. Въпреки удара двамата не са пострадали, съобщава NOVA.

36-годишният водач е бил тестван за алкохол, като пробата му е отрицателна. Съставен му е акт за няколко нарушения, сред които неподаден мигач при завой и неспазване на знак "Стоп". След инцидента обаче не му е направен тест за употреба на наркотици.

От полицията обясняват, че подобна проверка се извършва по преценка на органите на реда. От МВР са потвърдили, че шофьорската книжка на мъжа е била отнета едва на следващия ден, след като случаят придобил публичност.

Потърпевшият Петко Петков, който е общински съветник в Червен бряг, разказа, че автомобилът не спрял на пешеходната пътека и ударил детето му.

"След това шофьорът избяга от местопроизшествието. Половин час по-късно пристигна екип на полицията. Самоличността на водача беше установена и му беше съставен акт", заяви Петков.

Водачът продължил да шофира и на следващия ден

По думите на общинския съветник пешеходната пътека е била обновена преди около две седмици и се намира на едно от най-видимите места в града.

"Нямам обяснение как се случи това. Видях регистрационния номер на автомобила и му се обадих, защото го познавам. Той ми каза: "Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо". На следващия ден отново шофираше. Книжката му не беше отнета, а тест за наркотици не му беше направен", твърди Петков.

Според него и жители на Червен бряг водачът има роднински връзки с бившия главен секретар на МВР Ивайло Иванов.

Ивайло Иванов отрече да е роднина с шофьора

По-късно Ивайло Иванов публикува позиция във Facebook, в която категорично отрече да има роднинска връзка с водача.

"Във връзка с разпространяваните в публичното пространство твърдения и спекулации, с които името ми се свързва с пътен инцидент в Червен бряг, заявявам категорично: нямам никакви роднински връзки с водача, замесен в инцидента, нито имам роднини в град Червен бряг. Веднага след като изгледах телевизионния репортаж на NOVA телевизия, се свързах с общинския съветник Петко Петков, чието дете е преживяло този инцидент. Изразих съпричастността си към него и неговото семейство и искрено се надявам детето да преодолее възможно най-бързо преживения шок", написа Иванов.

Той допълни, че "всеки, който продължава да спекулира с името му или да си приписва несъществуващи роднински връзки, ще носи отговорност за действията си".