Тръмп заплаши Иран с военни действия при провал на преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че е готов да предприеме военни действия срещу Иран, ако дипломатическите усилия не доведат до резултат, предаде Reuters.

В интервю за Axios американският лидер заяви, че "Вашингтон води много задълбочени разговори с Иран". Той обаче подчерта, че при провал на преговорите е готов да отговори със силни военни действия, пише БТА.

На въпрос колко време възнамерява да даде на дипломатическия процес Тръмп отговори: "Не много. Или нещата ще станат бързо, или изобщо няма да станат."