Путин: Русия е способна да се противопостави на всички враждебни действия

Руските власти са готови да защитават страната и са способни да работят с обществото, за да отблъснат всякакви враждебни действия. Това заяви руският президент Владимир Путин на среща в Кремъл с депутати от завършващата 8-ма Държавна дума, предава ТАСС.

"Нашата политическа система и институции на управление са формирани на суверенни принципи в пълно съответствие с Конституцията на Руската федерация. Ние сме готови да защитаваме страната и заедно с обществото сме способни решително да се противопоставим на всякакви враждебни действия", подчерта държавният глава.

По думите му, Русия в момента защитава истината и справедливостта, а парламентаристите помагат в тази работа.

"Днес ние продължаваме да защитаваме сигурността и независимостта на държавата, истината и справедливостта", каза още Путин. "Искам да ви благодаря за ефективната съвместна работа, преди всичко в укрепването на държавния суверенитет и защитата на националните интереси на Отечеството."