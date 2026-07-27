Русия достави нови модернизирани БМП-3 с подобрена защита срещу дронове

Подразделението "Системи с висока прецизност" на "Ростех" достави нова партида бойни машини BMP-3 на руската армия, като посочи, че обемът е по-голям в сравнение с предходните месеци.

Бехан Оздоев, индустриален директор на оръжейния клъстер на "Ростех", заяви, че обемите на доставките са се утроили от началото на войната, като посочи новите подобрения в долната част на корпуса и бронята, пише Defence.

Руският държавен отбранителен конгломерат е доставил поредната партида бойни машини за пехотата на своята армия и според компанията, която ги произвежда, производството вече се е утроило от началото на мащабната инвазия в Украйна преди повече от четири години.

"Ростех", руският държавен промишлен и отбранителен холдинг, обяви, че неговото подразделение "Системи за висока прецизност" е изпратило нова пратка от бойни машини за пехота БМП-3 на руските въоръжени сили, като компанията твърди, че обемите на доставките отново са нараснали в сравнение с предходните месеци.

БМП-3 е верижна бронирана машина, предназначена да превозва пехота в бой, като същевременно осигурява пряка огнева подкрепа – роля, която военните планирачи от НАТО обикновено описват като бойна машина за пехота, а не като обикновен транспорт за войски. За разлика от обикновения брониран транспортен автомобил, който основно предпазва войниците от огън от леко стрелково оръжие и шрапнели, докато ги превозва по бойното поле, бойна машина за пехота като БМП-3 разполага със собствена значителна огнева мощ и се очаква да воюва рамо до рамо с войските, които превозва, като се сражава директно с вражески превозни средства, укрепени позиции и пехота. Проектът на БМП-3 датира от края на съветската епоха, като за първи път влиза в експлоатация в края на 80-те години на миналия век, и от десетилетия се произвежда и изнася непрекъснато, което го превръща в една от най-широко разпространените бойни машини за пехота в света, наред с машини като американския "Брадли" и руския БМП-2, на чието място в крайна сметка заема в руската армия.

"Ростех" съобщи, че всяка машина от тази последна партида е оборудвана с допълнителни защитни мерки, покриващи корпуса от всички посоки, включително и отгоре – детайл, който пряко отразява поуките, извлечени от повече от четири години ожесточени военни действия в Украйна. Заплахите от атака отгоре – тоест боеприпаси и дронове, които удрят обикновено по-тънката горна броня на машината, а не силно защитените ѝ предна част и страни – се оказаха опустошителни за бронираните машини и от двете страни в конфликта, особено след като противотанковите оръжия, изстрелвани от рамо, и все по-евтините атакуващи дронове с изглед от първо лице се превърнаха в неизменна част от съвременното бойно поле. Укрепването на защитата отгоре отразява промяна в цялата индустрия сред производителите на бронирани превозни средства в отговор на тази заплаха – проблем, с който се сблъскват и западните въоръжени сили при оценката на собствените си паркове.

Според "Ростех" модернизираната електроника и вътрешните системи на най-новите варианти на БМП-3 са подобрили значително мобилността на превозното средство и ефективността на оръжейните му системи, а всички превозни средства от настоящата партида са оборудвани с модернизирана система за електронна война. Оборудването за електронна война на съвременна бронирана машина обикновено служи за заглушаване или нарушаване на радиосигналите и системите за насочване, които контролират приближаващите се дронове и дистанционно взривяваните експлозиви – способност, която става все по-критична, тъй като дроновете се превърнаха от новост на бойното поле в една от основните заплахи, пред които са изправени бронираните машини в Украйна, като както руските, така и украинските сили разчитат в голяма степен на малки дронове с изглед от първо лице, за да нанасят удари по машини, които иначе биха били трудни за поразяване с традиционни оръжия.

Мащабът на обявеното увеличение на производството има своето собствено значение за разбирането на това колко дълбоко отбранителната промишлена база на Русия се е адаптирала към продължителна война. Бехан Оздоев, промишлен директор на оръжейния клъстер на "Ростех" и член на бюрото на Руския съюз на машиностроителите, определи този ръст като пряк отговор на устойчивото търсене по време на война.

"От началото на специалната военна операция обемът на продуктите, доставяни от "Системи с висока прецизност", се увеличава всяка година. Днес той вече надвишава предишните показатели трикратно", заяви Бехан Оздоев, промишлен директор на оръжейния клъстер на "Ростех".

Руските държавни производители в отбранителната промишленост периодично публикуваха данни за производството си през целия период на войната, които външните анализатори намираха за трудни за независимо потвърждаване, предвид затворения характер на отчетността на руската отбранителна промишленост и стратегическия стимул да се демонстрира сила, независимо от реалните условия на бойното поле.

Защитата на долната част на корпуса от мини придоби особено значение в Украйна, където заровените противотанкови мини и импровизирани взривни устройства са отговорни за значителна част от унищожените и повредените бронирани машини и от двете страни, тъй като долната част на машината обикновено е най-уязвимата ѝ повърхност и една от най-трудните за брониране зони, без да се добавя прекомерно тегло. Укрепването на тази защита, заедно с допълнителната устойчивост срещу осколки в предната и задната част на корпуса, сочи към дизайн на превозното средство, който все повече се формира от конкретни бойни загуби, документирани в хода на войната, а не от инженерни предположения от мирно време.

Нито едно от твърденията на "Ростех" в това съобщение не включва конкретен брой превозни средства, доставени в последната партида, точен график за посоченото увеличение на производството или независимо проверими данни, потвърждаващи описания от компанията трикратен ръст. Тези пропуски затрудняват оценката на реалния мащаб на производството на руските БМП-3 извън собствената характеристика на компанията за стабилен, обусловен от военните условия растеж.

За превозно средство, проектирано за първи път през последните години на Съветския съюз, продължаващата еволюция на БМП-3 – горната броня, устойчивите на мини подове и оборудването за заглушаване, монтирано върху шаси, което е на десетки години – илюстрира по-широка тенденция, която се наблюдава в цялата руска отбранителна промишленост: старите платформи оцеляват не защото остават на върха на технологичния прогрес, а защото продължителната война е наложила постоянна, постепенна адаптация на техника, която никога не е била проектирана за заплахите, пред които е изправена сега.

Oryx, базирана в Нидерландия група за разузнаване с отворен код, която документира загубите на техника чрез проверени снимки и видеоматериали, е потвърдила около 819 загуби на БМП-3 на бойното поле от 2022 г. насам. Тъй като Oryx отчита само загуби, подкрепени с визуални доказателства, самата група отбелязва, че реалният брой почти със сигурност е по-висок.