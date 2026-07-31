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Над една четвърт от европейците не могат да си позволят едноседмична почивка

Люксембург регистрира най-ниския дял

31.07.2026 | 08:00 ч. 12
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Финансовият натиск прави все по-трудно за европейците да отидат на едноседмична почивка, като близо трима от 10, или 27,5% от населението на ЕС, признават, че не могат да си го позволят, според последните данни, публикувани от Евростат.

В Гърция 46,6% заявяват, че не могат да си платят за едноседмична почивка. Гърция е на предпоследно място сред страните от ЕС и само над Румъния, където 61,4% заявяват, че не могат да си позволят почивка, пише гръцкото издание To Vima.

Констатациите на Евростат са подкрепени от национални данни.

Неотдавнашно проучване на ELSTAT установи, че близо шест от 10 гърци не пътуват предимно поради финансови ограничения, докато здравословните причини са на второ място с далечно разстояние - 20,8%.

Отделно, проучване на общественото мнение на Alco установи, че нарастващите разходи за живот продължават да оказват силно влияние върху гръцките домакинства. Близо половината (47%) от анкетираните заявяват, че финансовото им положение се е влошило през последната година, докато подобен процент казват, че изобщо няма да ходят на лятна почивка тази година.

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Цифрите отразяват продължаващото въздействие на инфлацията и по-високите разходи за живот в целия Европейски съюз (ЕС). Показателно е, че делът на жителите на ЕС, които не могат да си позволят едноседмична почивка, се е увеличил с 0,5 процентни пункта в сравнение с 2024 г. и е със 7,7 процентни пункта по-висок отколкото преди десетилетие.

В другия край на скалата, Люксембург регистрира най-ниския дял на жителите, които не могат да си позволят едноседмична почивка (10,6%), следван от Швеция (12,4%) и Нидерландия (12,8%).

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