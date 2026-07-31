Мистериозно отравяне на 15 слона с цианид в Кения

15-те слона, които са починали в рамките на един месец в национален парк в Кения, са погълнали цианид. Той вероятно се съдържа в пестицидите, пръскани върху домати в околните ферми, предаде АФП, като цитира Националната служба за опазване на дивата природа на страната.

Загадъчната им смърт е настъпила между 24 юни и 24 юли в Националния парк „Амбосели“. Той е разположен в южната част на Кения и граничи с Танзания, където живеят пастири и земеделци, предава БТА.

Докладът от предварителното разследване сочи, че животните са погълнали „токсично вещество, по-точно цианид, който е смъртоносен“, каза пред AФП Дънкан Джума Уаняма, говорител на Националната служба за опазване на дивата природа. „Всеки път, когато слон погълне подобно вещество, то засяга белите дробове и черния дроб“.

„Засега подозираме, че са изяли домати, съдържащи...много силни пестициди“, посочи той. Според него „това би могло да засегне дори хората“.

В стомаха на слонове от едно и също стадо са открити домати, като вероятно животните са били привлечени от все още зелени домати от околните ферми, добави Уаняма.

Разследването, което все още не е приключило, не позволява да се направи заключение дали отравянето на животните е било умишлено, посочи той, като изрази мнение, че „високата концентрация“ на цианид „може би“ е резултат от човешка грешка при смесването на пестицида.

Поне един от слоновете е намерил смъртта си във фермата, където са доматите. Други са се приближили до водоем, но са починали в рамките на няколко дни, въпреки помощта на ветеринарите, отбелязва АФП. Властите се опитват да проверят дали други земеделски стопани използват подобни продукти, уточни говорителят на службата.

Девет женски слона и техните малки, както и един възрастен мъжки екземпляр, са проявили клинични симптоми, сред които частична парализа, попречила им да се изправят. Труповете на останалите пет „бяха твърде разложени“ или изядени от лешояди, за да може да бъде установена причината за смъртта, казаха от ведомството, цитирани от АФП.

Паркът„Амбосели", който е защитена територия, е световноизвестен с богатството на своята фауна, по-специално със стадата си от слонове и саванните си пейзажи, на фона на планината Килиманджаро, отбелязва АФП.