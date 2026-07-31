Сеута в тревога: Хиляди мигранти преминаха от Мароко, има най-малко 18 загинали (ВИДЕО)

Хиляди хора преминаха без контрол от Мароко към Сеута, първо пеша по сушата, а след това преплувайки вълнолома, който маркира границата. Мароканците представляваха шествие от хиляди хора, които влизаха мокри и триумфиращи, сякаш празнуваха световно първенство. Едни се прегръщат, молят за чисти дрехи, за да изсушат мобилните си телефони, викат от радост. Други, с деца в ръце, продължават по пътя, може би търсейки приемния център. Гражданската гвардия и службите за спешна помощ, претоварени, се опитват само да се погрижат за ранените, пише El Paí. Най-малко осемнадесет души са загинали при опита си да стигнат дотам. В късния следобед правителството мобилизира подразделенията на сухопътните войски, разположени в Сеута, за да подкрепят силите на въоръжените сили, а президентът Педро Санчес ще посети автономния град този петък.

Някои мароканци пристигат изтощени, почти на прага на смъртта, но по-щастливите са пресекли на тълпата пътя, който върви успоредно на морето, без да се спират да погледнат трафика.

"Да живее Испания!", викат те и хвърлят джапанките си във въздуха.

На самия асфалт някои мигранти коленичат, за да целунат земята. Те са стигнали до испанска земя, но никой не знае как ще бъде овладяна хуманитарната криза, каквато в момента преживява автономният град.

Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta el mediodía de este jueves. Otras tantas esperan al otro lado de la frontera. Los migrantes, entre los que había mujeres y niños, han rodeado el espigón que delimita la frontera y se han dirigido… pic.twitter.com/gqXt3WXy5y — EL PAÍS México (@elpaismexico) July 31, 2026

Приемният център от дни наред не може да се справи,

вратите му са затворени, няма свободни места. Стотици, които на моменти ще станат хиляди, се тълпят там, в околностите. Тълпата е унищожила всякаква възможност за организирано приемане. С окървавени крака и колена от ударите по скалите, момчетата, предимно младежи, продължават пътя си боси. Те са пристигнали.

Тази последна вълна идва след дни на извънредно положение, през които Сеута е поискала помощ от националните власти. Не ставаше въпрос за временен пик; ситуацията по-скоро наподобява сериозната криза от 2021 г., когато около 5 000 мароканци пресякоха границата само за един ден, натоварвайки испанските административни капацитети и дипломатическите отношения със съседната страна.

Miles de personas cruzan sin control desde Marruecos a Ceuta por el Espigón de El Tarajal; gobierno local pide cierre de la frontera y envío del Ejército. Mientras las horas pasan, las tensiones se acrecientan en la ciudad autónoma de Ceuta. Las autoridades reportan oficialmente… pic.twitter.com/px4orsXjMz — Abejorro (@AbejorroMedia) July 31, 2026

Това е поредният ден от кризата, която оказва натиск върху автономния град от поне една седмица насам. Цифрите от последните 10 дни, когато се говореше за около 2 000 пристигащи, изведнъж станаха незначителни. Хуан Хесус Вивас, кметът на града, поиска от правителството да обяви национално извънредно положение и да поеме единното командване. В тържествено изявление той призова населението към спокойствие и напомни на съгражданите си, че това не е първият път, когато Сеута преживява нещо подобно, и винаги е успявала да се справи с достойнство.

Радостта изчезва, когато стигнат до Центъра за временно пребиваване на имигранти (CETI), където стотици младежи бродят, без да знаят точно какво ги очаква. Питат всеки, който минава оттам, за какво служи гривната, която са им сложили, дали ще могат да отидат на полуострова, кога ще им дадат храна или кой може да им превърже подутата китка.