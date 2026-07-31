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Катастрофа в автобус в Алжир, има загинали ВИДЕО

Причините за катастрофата се изясняват

31.07.2026 | 19:08 ч. 0
Катастрофа в автобус в Алжир, има загинали ВИДЕО

Най-малко 25 души загинаха, а много други бяха ранени в Алжир, след като пътнически автобус се преобърна близо до крайбрежния град Бумердес, източно от столицата Алжир, в петък, съобщиха местни власти, цитирани от BBC.

От службата за гражданска защита на страната заявиха, че причината за катастрофата е неизвестна. Пострадалите са транспортирани до близки болници за лечение.

Алжирският министър-председател Сифи Гриеб разговаря със служители на спешните служби по време на посещението си на мястото на инцидента, където автобусът се виждаше преобърнат на дъното на дере.

При отделен инцидент през август миналата година автобус катастрофира близо до Алжир, като загинаха 18 души, припомня AFP.

През декември същата година 14 души загинаха, след като автобусът им се преобърна в южния регион Бешар.

Според алжирските органи за пътна безопасност през миналата година 3838 души са загинали, а над 37 000 са били ранени при пътнотранспортни произшествия.

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