Фридрих Мерц изготвя тайни планове, за да попречи на германските прокремълски "предателски провинции" да възпрепятстват плановете на НАТО за отбрана срещу руска инвазия.

Германските власти се опасяват, че партията "Алтернатива за Германия" (AfD) може да затрудни придвижването на съюзническите сили през двете източни провинции, в които се очаква да спечели на изборите през септември.

Ако крайнодясната партия спечели абсолютно мнозинство в Саксония-Анхалт или Мекленбург-Предна Померания, тя ще може да сформира провинциално правителство с контрол върху вътрешната сигурност, полицейските функции и други правомощия, пише The Telegraph.

Тя би могла да забави придвижването на войски и техника чрез бюрократични пречки при издаването на разрешения и одобрения, да забави разгръщането на полицейски ресурси на провинциално ниво и да откаже да даде приоритет на военните по местните пътища. Длъжностни лица от НАТО разполагат с разузнавателна информация, която сочи, че Владимир Путин се готви да използва политически съюзници, за да забави всякаква реакция на руска атака срещу източния фланг на алианса.

За да се предпази от това, правителството на Мерц подготвя механизми за отмяна на правомощията за вземане на решения на провинциалните правителства в случай на криза, както и за защита на ключови длъжностни лица и инфраструктура в съседните провинции.

Германия, която е разделена на 16 федерални провинции с мощни регионални администрации, е наричана "кръстовището на НАТО",

тъй като редица ключови логистични маршрути преминават през страната към границата с Русия.

Използването на политици, благосклонни към Кремъл, за да се забавят усилията на НАТО за бързо разполагане на войски, би могло да бъде "много ефективно", заяви източник от западните отбранителни кръгове, пожелал анонимност, пред вестник The Telegraph в рамките на съвместно разследване с Die Welt.

Родерих Кизеветтер, депутат от Християндемократическата партия (ХДС) на г-н Мерц, се съгласи с това. Той заяви, че стратегията на Кремъл е да се възползва от различията в нагласите към Русия в Германия и да превърне страната в „възможно най-ненадежден логистичен център“.

Кизеветтер, бивш полковник и член на комисията по външни работи на Бундестага, заяви, че служители на Министерството на вътрешните работи изготвят контрамерки срещу бунтовническите провинциални правителства, но те се усложняват от конституционните закони, регулиращи независимостта на провинциите.

"Ключовият въпрос е как да се заобиколи провинция, която не се придържа към федералната идея, без да се нарушава конституцията."

Тобиас Крул, заместник-председател на комисията по вътрешни работи към земелния парламент, заяви: „Обмислят се мерки за това какво би могло да се направи, за да се заобиколи правителството на федералната провинция в случай на еднопартийно правителство на AfD.“

Той посочи, че реакцията на Германия на руска военна заплаха не може да зависи от една-единствена федерална провинция, затова е необходимо да „се създадат механизми, които да позволят да се пренебрегнат отделни федерални провинции или да се предприемат необходимите мерки“.

Въпреки това германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди, че правителствата на провинциите, ръководени от „АфД“, биха могли да бъдат изключени от някои брифинги на разузнаването поради тесните връзки на партията с Кремъл.

AfD има дълга история на възхвали към Путин. След нахлуването в Украйна депутатите от AfD гласуваха против санкциите срещу Русия, а партията многократно призоваваше за преговори за прекратяване на войната.

Мерц е обременен с рекордно ниски нива на популярност, докато подкрепата за AfD нараства. Сега тя е основната опозиционна партия в Германия, след като си осигури историческо второ място на изборите през февруари 2025 г., спечелени от центристко-десния Мерц.

Прогнозира се, че тя ще спечели 40 процента от гласовете на септемврийските избори в Саксония-Анхалт.

Улрих Зигмунд, водещият кандидат на AfD в Саксония-Анхалт, заяви по време на дебат на 27 юли в Магдебург, най-големия град в провинцията, че партията му ще "се застъпи решително срещу санкциите и за достъпна енергия, независимо от страната на произход".

На въпроса дали има предвид Русия и доставките ѝ на евтин газ, които бяха прекъснати след нападението срещу Украйна, той отговори:

"Да, разбира се."

Германската служба за вътрешна сигурност BfV класифицира AfD като крайнодясна екстремистка група, представляваща заплаха за демокрацията. Партията оспорва това класифициране в рамките на сложно съдебно дело, което се очаква да приключи по-късно тази година.

При първите признаци, че Русия се готви да атакува територията на НАТО, ще бъдат активирани плановете на мрежата за подкрепление и поддръжка (RSN) на алианса.

Правилата в мирно време, които възпрепятстват свободното придвижване на военна техника и войски в рамките на ЕС, ще продължат да се прилагат.

За преместването на военнослужещи, танкове, гаубици и ракети през континента са необходими както дипломатически, така и митнически формалности, като почти всички преминават през Германия.

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Сътрудничеството от страна на държавните власти ще бъде от жизненоважно значение, въпреки че някои премествания са уредени от федерални закони, а други правила варират от провинция до провинция. Ще бъдат задействани предварително сключени договори с частни фирми за превоз на техника и войски. От държавните и местните власти ще бъде поискано да улеснят военните превози по пътищата, а железопътните оператори ще дадат приоритет на военния транспорт. Едва след като транспортната мрежа бъде изградена и документите – изготвени, военните лидери на НАТО биха могли да започнат процеса, продължаващ пет до шест седмици, по прехвърлянето на личен състав и оборудване към източния фланг на алианса.

Допълнително усложнение представлява фактът, че правилата на НАТО не позволяват на организацията да се намесва във вътрешната политика или да събира разузнавателна информация за своите членове, за да установи риска, представляван от AfD.

Германия разполага с извънредни закони за оптимизиране на военната логистика при криза на националната сигурност, но парламентът първо трябва да обяви състояние на напрежение (Spannungsfall).

За това е необходимо мнозинство от две трети в Бундестага, което коалицията на г-н Мерц не може да събере без подкрепата на крайнолявата партия „Ди Линке“ или на AfD. Той е изключил сътрудничество с която и да е от двете.