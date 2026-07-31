БГ спасителите, които помогнаха в Испания за пожарите, се прибраха

Българският модул за наземно гасене на горски пожари се завърна от Кралство Испания със самолет “Спартан“ на Българските военновъздушни сили, съобщава Националната пожарна на страницата си в социалната мрежа Фейсбук.
Пожарникарите бяха посрещнати от директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).
Те припомнят, че две смени с по 20 пожарникари в продължение на четири седмици подпомагаха испанските власти в борбата с горските пожари.
Екипите на ГДПБЗН се включиха в овладяването на множество горски пожари, като в гасителните действия, наред с българските пожарникари, участваха десетки екипи от местните служби, няколко самолета и хеликоптера.
Предислоцирането в Кралство Испания е по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.