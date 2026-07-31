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БГ спасителите, които помогнаха в Испания за пожарите, се прибраха

Екипите се включиха в овладяването на множество горски пожари

31.07.2026 | 19:17 ч. 0
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Facebook

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Facebook

Българският модул за наземно гасене на горски пожари се завърна от Кралство Испания със самолет “Спартан“ на Българските военновъздушни сили, съобщава Националната пожарна на страницата си в социалната мрежа Фейсбук. 

Пожарникарите бяха посрещнати от директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Те припомнят, че две смени с по 20 пожарникари в продължение на четири седмици подпомагаха испанските власти в борбата с горските пожари.

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Екипите на ГДПБЗН се включиха в овладяването на множество горски пожари, като в гасителните действия, наред с българските пожарникари, участваха десетки екипи от местните служби, няколко самолета и хеликоптера. 

Предислоцирането в Кралство Испания е по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза.

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