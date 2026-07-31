Прокремълска телевизионна звезда се оплаква от цензура

В петък руската телевизионна звезда Ксения Фьодорова обвини френския президент Еманюел Макрон и правителството му в цензура, след като по-рано през седмицата Франция разпореди експулсирането ѝ от страната и предприе действия за замразяване на активите ѝ, съобщава Politico.

Фьодорова, бивш ръководител на подкрепяната от Кремъл новинарска медия RT France, многократно е предизвиквала полемики чрез разпространението на прокремълска пропаганда във френски медии.

В първите си публични коментари относно заповедта за експулсиране 46-годишната Фьодорова обвини френското правителство в упражняване на "политически натиск“ и в "цензура на мнения, които не съвпадат с официалната версия“.

"Правителството на Еманюел Макрон реши, че публичните ми изказвания представляват непосредствена заплаха за републиката. Поведението ми се изразява в това да живея във Франция от близо десет години, спазвайки законите и плащайки данъците си, но също така и в това да имам мнение и да го изразявам в рамките на работата си като журналист“, написа Фьодорова в социалните мрежи.

Според заповедта за експулсиране, с която се е запознал ежедневникът Libération, Фьодорова е обвинена в "дестабилизиране на обществения ред“, разпространение на "дезинформация“ и действия като "проводник на кампании за дезинформация, ръководени от руските власти“.

Фьодорова оглавяваше RT France, преди медията да бъде закрита заради санкциите на ЕС през 2023 г. Оттогава тя се превърна в редовен участник в предавания на десни медии, собственост на консервативния френски милиардер Венсан Болоре - влиятелна фигура, обвинявана, че използва медийната си империя, за да влияе на френската политика.

В момента Фьодорова е под домашен арест и има забрана да работи на френска територия, въпреки че слабите дипломатически връзки между Париж и Москва биха могли да затруднят експулсирането ѝ.