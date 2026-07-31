Меган Маркъл впечатли с лятна визия и мини шорти

Меган Маркъл отново привлече вниманието!

Херцогинята на Съсекс сподели кадри от градината на семейния си дом в Монтесито, Калифорния, където бере узрели горски плодове, докато едновременно с това загатва за предстояща изненада от своя лайфстайл бранд As Ever.

Публикацията бързо предизвика интерес не само заради мистериозното послание, свързано с нов продукт, но и заради естествения стил на Меган Маркъл.

След семейната си лятна почивка в Европа съпругата на принц Хари се наслаждава на спокойствието у дома и на типичното за Калифорния слънчево време.

Лятна визия, която съчетава комфорт и елегантност

Във видеото Меган Маркъл демонстрира колко стилен може да бъде един напълно семпъл аутфит.

Херцогинята заложи на светлосиня памучна риза с копчета, бели мини шорти с висока талия, които подчертават непринудения летен стил. Визията е допълнена със сламена шапка с широка периферия и ниска опашка – прическа, която се е превърнала в нейна запазена марки през последните години.

Цялостното излъчване носи усещане за спокойствие, естествена красота и близост до природата – ценности, които все по-често присъстват както в публичните изяви на Меган Маркъл, така и в развитието на нейната марка As Ever.

В краткия клип тя се вижда как бере свежи плодове от градината, а към публикацията добавя загадъчно послание: „Вкусът на късното лято почти е тук. Нещо сладко идва съвсем скоро.“

Именно тези думи веднага породиха предположения сред последователите ѝ, че As Ever подготвя нов продукт, свързан със сезонните плодове и домашната кухня – направление, върху което брандът все по-активно се фокусира.

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