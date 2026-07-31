Доматеният педикюр завладя лятото

Кога, ако не сега, да блеснем с педикюр? Дамите могат да си правят педикюр по всяко време на годината, но е ясно, че той е най-актуален за лятото.

Именно тогава се ходи основно с отворени обувки - сандали и чехли, и така ноктите на краката се забелязват. Ясно е, че маникюрите отдавна са основна част от визията на жените, но през лятото същото важи и за педикюрите.

През този летен сезон има доста тенденции при тях, като хит са основно коралово, светлосиньо, бебешко розово, бледожълто, зелено матча и т.н. Но сега една нова тенденция превзема света на педикюра.

Става дума за нкотите в доматено червено, отбелязват от британското издание на "Cosmopolitan".

Не би трябвало да ни изненадва. През летните месеци хората постоянно залагат на освежаващи салати, в които неизменно присъстват домати. Това си е типичен зеленчук за топлото време и лятото минава под знака на доматите.

Това наситено, ярко червено - нито прекалено тъмно, нито прекалено светло, отива почти на всеки. И създава весело настроение, прави ви да изглеждате страстни, лъчезарни, развълнувани.

Педикюрът в този топъл, богат и атрактивен нюанс веднага изпъква.

А вече и звездите доказват, че ноктите в доматено червено са изключително модерни. Английската ТВ водеща Кат Дийли се показа именно с педикюр в доматено червено на снимка в Instagram.

"Педикюр доматено червено е ярко, сочно червено с топли оранжеви оттенъци, което прилича на цвета на зрял домат", обяснява Сюзън Керъл, специалист.

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