Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси района на Неапол, има ранени

Земетресение с магнитуд 4,7 разтъси района на Кампи Флегреи, или Флегрейските полета близо до южния италиански град Неапол. Трусът причини нарушения в електроснабдяването и работата на железопътния транспорт и метрото, а също и материални щети по някои сгради, предаде Ройтерс.

Земетресението е регистрирано снощи в 19:46 ч. местно време с епицентър в района на Кампи Флегреи западно от Неапол на дълбочина от около 3 км, съобщи Италианският национален институт по геофизика и вулканология.

Десет души са ранени при земетресението. Трусът, който причини щети по сгради и съоръжения, беше последван от редица по-слаби.

Един от пострадалите е мъж, който скочил от балкона от уплаха. Той е бил транспортиран спешно до болница, но според медиите състоянието му не е сериозно и няма опасност за живота му.

Освен че прекъсна железопътната връзка с района на Неапол поради срутвания по трасето, земетресението причини големи щети на пристанището на Поцуоли и на пътищата към него. Поради това всички морски връзки от и до по-малкия град са преустановени. Това означава спиране на над четиридесет ежедневни ферибота към островите Иския и Прочида.

В Поцуоли са се срутили две необитаеми сгради, а свлачища са нанесли щети на жилища и превозни средства. В града има и напукани сгради, но специализирани екипи започнаха да разчистват улиците от отломки.

Италиански медии отбелязват, че това е едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в района. Щом трусът бил усетен, хората в някои квартали побързали да напуснат домовете си и излезли по улиците.

През последните години в Кампи Флегреи, гъстонаселена вулканична калдера, обхващаща голяма част от Западен Неапол, се наблюдава засилена сеизмична активност, което накара властите да повишат наблюдението.

Макар слабите земетресения да са нещо обичайно за тази част на Италия, по-силните трусове предизвикаха опасения от повторение на кризата със земетресението в Кампи Флегреи от началото на 80-те години, което причинява значителни разрушения и принуждава хиляди хора да напуснат домовете си.

Земетресенията в Италия са сравнително често явление.

През 2016 г. тя бе разтърсена от поредица силни трусове, които причиниха разрушения в части от областите Лацио, Марке и Умбрия и взеха около 300 жертви.

Най-тежкото земетресение през последните десетилетия е това от ноември 1980 г. в района на Ирпиния, Южна Италия. Тогава загиват около 2700 души, а стотици населени места са опустошени.

.

Трусът причини спирания на тока и щети