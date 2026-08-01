Пожар избухна в храма "Св. Василий Блажени" в Москва

Пожар избухна за кратко тази нощ в катедралния храм "Св. Василий Блажени" в Москва, след което беше потушен, предаде ТАСС, като се позова на оперативните служби.

"На първия етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели. Пожарът е обхванал площ от около 10 кв. м. На местопроизшествието са изпратени около десет пожарни коли", посочиха оперативните служби. "Към момента огънят е локализиран."

По-късно оперативните служби заявиха, че пламъците са ликвидирани и че няма постъпили сведения за пострадали.

"Пожарът на площ от 10 кв. м е ликвидиран. Няма данни за пострадали", каза пред ТАСС представител на оперативните служби.

Причините за пожара засега са неизвестни.

Православният храм "Св. Василий Блажени" е един от символите на руската столица. Със своите пъстроцветни кубета той доминира пейзажа на Червения площад и е разположен в съседство със стените на Кремъл.

Катедралата, чието официално име е "Покров Богородичен", е издигната между 1555 и 1561 г. по заповед на цар Иван Грозни. Построена е в чест на превземането на Казан и присъединяването на Казанското ханство към руската държава.

(БТА)