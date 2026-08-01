Слънчево и горещо ще е в първия ден на август

Днес времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен, вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, в София – около 31°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна, сочи прогнозата на НИМХ.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.



В неделя и понеделник ще бъде слънчево, през втория ден в източните райони и планините – с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен, вятър най-често от изток-североизток.