Политическо убийство е общ кандидат за президент на ГЕРБ и ПП-ДБ

Президентските избори у нас ще се проведат на 25 октомври. Това стана ясно след председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание.

"Подкрепата със сигурност е необходима и това, че парламентарното мнозинство е такъв мащаб, какъвто не сме имали от две десетилетия дава ясен сигнал къде се позиционира правителството, министър-председателят, и разбира се, надеждата за прехвърляне на подкрепа от кредита, който има Румен Радев персонално към Илияна Йотова. Обикновено по-късно идват тези заявки, България има такава тенденция - политическите кампании да започват един месец по-рано и така е регулирано в закона. Но има и някои изключения", каза политологът д-р Мила Мошелова в студиото на "България сутрин".

Тя поясни, че в някои държави в Европа кампаниите започват дори една година по-рано.

"На миналите президентски избори, когато кандидатът на ГЕРБ беше обявен 30 дни по-рано, той имаше доста силно представяне, но много малко време да изгради тази подкрепа. При Илияна Йотова има натрупване от това, че тя е позната в политиката, има установена позиция и в същото време по-рано получава подкрепа от парламентарното мнозинство", допълни д-р Мошелова.

По думите на социалния психолог доц. Николай Димитров Йотова е спечелила от това, че в момента тя е действащ президент.

"Тя може да покаже и демонстрира своите качества. Нееднократно през тези два мандата тя демонстрира стила си на говорене, стила си на общуване, медиите много я обичат, защото тя идва от медийния бранш и знае много добре как да общува с колеги. Това скъсява дистанцията и кара журналистите да се държат колегиално с нея. Също така това ѝ помага да знае кога да говори и кога да мълчи, което виждаме как в редиците на "Прогресивна България" е огромен проблем", подчерта той.

Социалният психолог е на мнение, че сме станали свидетели на много силни гафове между комуникацията на политици от ПБ и медиите.

"В медиите се появи мнение, че Илияна Йотова е с две обиколки напред - подкрепа и от БСП, и от "Прогресивна България". Предстои да видим кого ще издигнат нейните опоненти. Струва ми се, че тя ще понесе щети от подкрепата от ПБ, защото те започват да губят тези рекордни нива на доверие", добави той.

Политологът също отбеляза, че пред Илияна Йотова съществуват рискове, особено на фона на критиките към бюджета.

"Там има заложена несигурност от гледна точка на това, че негативността към правителството, която евентуално може да се увеличи, може да се прехвърли към нея. Правителството не иска да прави никакви резки движения, въпреки това, което сътворява с бюджета", коментира д-р Мила Мошелова.

Според доц. Димитров, ако настоящата тенденция се запази, до балотаж няма да се стигне.

"И към момента Йотова има едно изключително високо ниво на доверие. Тези разногласия вдясно - кой да бъде кандидатът и кого да подкрепят избирателите - могат да доведат до сериозно разпиляване на гласовете на първия тур, което увеличава вероятността тя да бъде избрана още тогава. Инициативният комитет е единственото смислено и работещо решение. Виждаме го и при Йотова - ако тя беше излязла като кандидат на БСП? Къде е БСП в момента?", попита той.

"По-ранното обявяване на водещия кандидат и по-късното обявяване на вицепрезидента може да вкара нова енергия в имиджа. Ако си представим, че има стратегически елемент, а не че не са го намерили, би имало добавена стойност. Стратегията на изчакване е добра. Очаквам ГЕРБ и ПП-ДБ да нямат общ кандидат, за мен това е политическо убийство", смята тя.