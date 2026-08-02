Взрив в ресторант в Москва уби трима и рани 21 души СНИМКИ

Reuters 1 / 12 / 12

Взрив беше чут в заведение в Москва, предават руските и световните медии. До момента се знае, че над 21 души са пострадали, а трима са загинали. Самоделно взривно устройство е избухнало в ресторанта, намиращ се в центъра на руската столица.

Сред загиналите е жена, която се е опитала да внесе взривното устройство навътре в заведението, но е била спряна от охраната. Охранител е втората жертва. Третата жертва е бил клиент на заведението. Жената, опитала се да внесе взривното устройство, все още не е идентифицирана.

Експлозията е разтърсила ресторант, намиращ се на площад “Кудрински“ в Москва, съобщи Националният антитерористичен комитет, цитиран от руската държавна информационна агенция РИА Новости. Разследването на нападението продължава.

По-рано руската държавна телевизия предположи, че може да става дума за взрив на газова бутилка, но това не беше потвърдено от независим източник.

Latest on the #Moscow restaurant explosion:

- Three people were killed and 21 injured after an improvised explosive device detonated at a restaurant in central Moscow, according to Russia's National Anti-Terrorism Committee. - A woman carrying the device was killed in the… pic.twitter.com/MkmiD8omtL — CGTN (@CGTNOfficial) August 2, 2026

Ройтерс съобщи, че взривът е станал в италиански ресторант, на чийто сайт вчера е пишело, че е затворен заради частно събитие.

Терористична атака

Русия беше мишена на много терористични актове в миналото, в това число и в Москва, съобщава Франс прес.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. украинските тайни служби поеха отговорност или бяха обвинени за няколко убийства или опити за убийства на руски военни офицери и на руски публични личности, подкрепящи конфликта.

През 2022 г. Даря Дугина, дъщеря на ултранационалистическия идеолог Александър Дугин, почина от раните си, причинени й при взрив на кола. През април 2023 г. руският военен блогър Максим Фомин намери смъртта си при взрив на натъпкана с експлозиви статуетка, която му беше подарена в кафене в Санкт Петербург.

An explosion in central Moscow on Saturday has left at least three people dead and 21 others injured, according to Russian officials. A security guard, a bystander and a female suspect were killed in the blast, officials said. https://t.co/Sg9iCnTZl1 pic.twitter.com/gZFzmXAnUw — ABC News (@ABC) August 1, 2026

Руската Федерална служба за сигурност по-рано тази година съобщи, че властите ще засилят охраната на високопоставени военни представители след поредицата от убийства и опити за убийства, за които обвини Украйна, припомня Ройтерс.

Всекидневникът “Комерсант” съобщи, че бомбата, причинила взрива в Москва сега, е била предназначена да осакати и убие посетители, които са се забавлявали на откритата лятна тераса на ресторанта. Според изданието взривното устройство е било задействано дистанционно от друго лице, а жената, която го е носела, може изобщо да не е знаела, че пренася експлозив.