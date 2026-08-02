Доналд Тръмп обяви преустановяване на ударите срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техеран и други държави от региона, при условие че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции.
“САЩ са напълно подготвени и в бойна готовност за действия срещу Ислямска република Иран, разполагайки с военна мощ и сила, каквито не са наблюдавани от Втората световна война насам. Въпреки това, Иран и други държави от Близкия изток току-що отправиха молба към нас да отложим евентуална атака, тъй като са договорени основните параметри на споразумение. То би включвало незабавното и пълно отваряне на Ормузкия пролив, както и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран. В отговор на тази молба и в името на бъдещото благо на света, както и за оцеляването на един успешен и процъфтяващ Иран, се съгласих да отменя атаката – при условие че бързо бъде постигнато споразумение. Израел също се присъединява към този ангажимент. Нека всички се заемат с работа и доведат нещата докрай. Благодаря ви за вниманието по този въпрос!”, се казва в съобщението на Тръмп в Truth social.
Според Тръмп условията за прекратяване на атаките би включвали и “незабавното и пълно отваряне на Ормузкия проток”, а също и “прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран”.
Въпреки съобщението на американския президент, към момента официално изявление от страна на Иран няма.
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