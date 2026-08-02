Кметът на Безмер Росен Русев иска КПП-та около селото

Два от осемте американски самаолета-цистерни, които се очакват на авиобаза “Безмер” вече пристигнаха, а 24 часа след разполагането им кметът на село Безмер Росен Русев настоя за КПП около населеното място
Хората в Безмер проведоха среща с местните власти. Те трябва да следят за непознати и съмнителни лица и леки автомобили, както и да подават сигнали. Второ денонощие на военното летище в Безмер са два от осемте американски самолета, а екип на Военна полиция е между селото и базата.
Кметът е предупреден от службите за повишено внимание към външни и приходящи лица.
Съмнителни лица
“От ДАНС, от Военна полиция, от районното направиха среща с мен, предупредиха ни да наблюдаваме за чужди граждани. Евентуално, ако усетим присъствие ненормално, да ги предупредим. Най-вече за чужди граждани или изоставен багаж. Опасенията са евентуално да не се стигне до терористичен акт, който да събуди населението и да предизвика смут в цялата държава“, каза пред bTV Росен Русев, кмет на село Безмер.
За съмнителни лица трябва да следят в заведенията и магазините, където се събират повече хора.
Повечето местни обаче споделят, че не са предупредени.
За повече сигурност кметът иска от властта КПП-та към селото. “Няма да е лошо във времето, в което са чуждите самолети тук, да бъдат засилени мерките за сигурност малко повече, като на входовете на селото да се проверяват какви хора преминават“, каза още кметът.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.