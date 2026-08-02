Известният алпинист Нирмал Пурджа загина в лавина в Пакистан

Известният непалски алпинист Нирмал Пурджа, поставил рекорда за най-бързо изкачване на 14-те най-високи върха в света, е загинал при лавина по време на експедиция в Пакистан, съобщиха от неговата компания.

"Днес с дълбока скръб и огромна болка потвърждаваме, че Нирмал "Нимсдай“ Пурджа трагично загуби живота си след лавина на връх Брод Пик“, се казва в публикация в социалните мрежи от събота на компанията му Elite Exped, организирала експедицията.

"Получихме и потвърждение, че за съжаление други членове на експедицията също не са оцелели“, се добавя в съобщението, цитирано от Reutres и AFP.

43-годишният Пурджа и още деветима души бяха в неизвестност от четвъртък, след като бяха застигнати от лавина на връх Брод Пик (висок 8051 метра) – дванадесетия по височина връх в света, чието изкачване се счита за технически трудно и който се намира в пакистанския регион Гилгит-Балтистан.

Пурджа, който е служил в британските специални части като гуркха, осъществи рекордното си постижение, изкачването на 14-те най-високи върха, в рамките на шест месеца през 2019 г.

Той придоби широка международна известност, след като две години по-късно излезе документалният филм на Netflix "14 върха: Нищо не е невъзможно“, проследяващ неговото начинание.

Десетте алпинисти бяха затрупани от лавина около обяд в четвъртък, местно време.

Шестима от десетте катерачи бяха непалци, а останалите бяха от Пакистан, Оман, САЩ и Китай.

Премиерът на Непал Балендра Шах изказа съболезнованията си.

"Трагичната смърт на шестима непалски и четирима други чуждестранни алпинисти, включително световния рекордьор Нирмал Пурджа, в планинската верига Каракорум в Пакистан, ни потресе“, заяви той в публикация в социалните мрежи.