133 руски дрона бяха изстреляни срещу Украйна, 109 са свалени

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна свалиха 109 от 133-те дрона, използвани от Русия в атака, започнала вечерта на 1 август, съобщава Укринформ, позовавайки се на Telegram канала на Военновъздушните сили на Украйна.

Съобщава се, че руската страна е исползвала "Шахед“ (някои от които с реактивни двигатели), "Гербера“, "Италмас“, баражиращи боеприпаси "Бандерол“ и дронове-примамки тип "Пародия“ – от направленията на Орел, Курск (Русия), временно окупирания град Донецк и Гвардейское (Крим).

Въздушната атака беше отбита от Военновъздушните сили на Украйна, зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните огневи групи на Силите за отбрана на Украйна.

Украйна удари руска рафинерия

От своя страна украинските сили са атакували петролна рафинерия в югозападната руска Саратовска област, както и военновъздушната база "Енгелс" в същия регион, съобщи украинското военно командване, цитирано от Ройтерс.

В изявлението на Генералния щаб се посочва, че ударите са предизвикали пожари и на двата обекта.

Украинските сили са нанесли удар и по склад за петрол в западната Калужка област.