Сеута се опитва да се върне към нормалния ритъм

Испанският анклав Сеута бавно и предпазливо се опитва да възвърне нормалния си ритъм, а властите работят за възстановяване на реда след безпрецедентния наплив на мигранти. По протежение на вълнолома, през който незаконно преминаха най-малко 60 000 души, работници започнаха да монтират нови защитни съоръжения в опит да предотвратят ново масово пристигане.

Въпреки тези усилия, последиците от кризата все още са видими. Euronews откри мигранти, които продължават да се скитат по улиците, докато според властите неизвестен брой хора се укриват в домовете на приятели и роднини.

Един от местните жители си спомни момента, в който тълпите пристигнаха.

"Честно казано, беше страшно. Когато цялата тази тълпа нахлу се уплашихме. Наистина се уплашихме. След това пристигнаха въоръжените сили и успяха да възстановят известен ред", разказва местен.

След повече от 24 часа блокада градът започва да се събужда. По време на ограничителните мерки повечето магазини останаха затворени, което доведе до недостиг на стоки от първа необходимост, включително пресен хляб, в някои части на града.

Сред онези, които все още се намират в града, е млад мигрант, който сподели, че е дошъл в търсене на по-добро бъдеще.

"Дойдох тук, за да намеря нов живот. Баща ми, цялото ми семейство са бедни. Сега сме тук, опитваме се да оцелеем, спим по улиците. Животът е наистина труден", разказва мигрант.

Той отбеляза, че това не е първият му престой в Сеута и че засега няма намерение да си тръгва.

Отменен празник

Обикновено по това време градът би отбелязвал празника на своя небесен покровител в чест на Дева Мария от Африка. Тази година обаче честванията са отменени - извънредно решение, което подчертава мащаба на кризата.

Докато властите се опитват да възстановят нормалния ритъм на живот, в Сеута продължават да властват страхът, несигурността и гневът, но и съпричастността, докато градът се справя с последиците от един от най-мащабните случаи на незаконно пресичане на границата в своята история.