Тръмп към Путин и Зеленски: Трябва да се направят отстъпки

Президентът Доналд Тръмп заяви, че няма да дава съществени гаранции за сигурността на Украйна, докато САЩ обмислят сключването на споразумение с Киев за суровини и полезни изкопаеми.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че западните гаранции за сигурност са необходими за постигане на прекратяване на огъня във войната с Русия.

Запитан в сряда, по време на първото заседание на кабинета от втория му мандат, какви гаранции за сигурност е готов да даде, Тръмп отговори: "Няма да давам някакви сериозни гаранции за сигурност. Ще оставим Европа да се погрижи за това. Става дума за Европа, тя е непосредствен съсед, но ще се погрижим всичко да протече както трябва".

Тръмп обяви, че в петък ще подпише споразумението за полезни изкопаеми със Зеленски в Белия дом, и заяви, че администрацията му е доволна от сделката. Американските медии съобщават, че той е изразявал мнение, че осигуряването на достъп до украинските находища на редкоземни метали е необходимо условие за споразумение, свързано с продължаващата подкрепа за Украйна.

Що се отнася до края на войната в Украйна, Тръмп изрази увереност, че може да постигне споразумение с Русия за прекратяване на конфликта, и отбеляза, че руският президент Владимир Путин ще трябва да направи отстъпки, макар и да не уточни какви биха могли да бъдат те.

"Мисля, че той (Зеленски) иска да сключи сделка, и мисля, че Путин също иска да сключи сделка, но има много неприязън между тях, както вероятно сте забелязали", каза Тръмп пред репортери по време на публично заседание на кабинета в Кемп Дейвид.

Президентът на САЩ също така посочи, че е смятал, че войната между Русия и Украйна ще бъде най-лесна за прекратяване, когато той е встъпи в длъжност, но призна, че е сгрешил.

Очаква се в четвъртък в Истанбул да се проведат нови преговори между високопоставени руски и американски дипломати, по думите на руския външен министър Сергей Лавров.

Кризата в Иран

Тръмп изрази недоволство от начина, по който Иран води преговорите, заявявайки, че "всичко, което правят, е да го ядосват". Президентът добави, че макар все още да е възможно да се постигне сделка, той "губи вяра" в иранската страна, тъй като те "лъжат и представят нещата погрешно".

Тръмп отбелязвайки, че просто иска да "победи" и очаква Иран да се предаде "в някакъв момент" на фона на американските атаки, които "унищожиха" армията му.

Според него Израел е "много доволен" от споразумението за разоръжаване, което основаният от Тръмп Съвет за мира постигна с групировката "Хамас".

Тръмп нарече споразумението "голям пробив", който никой не е смятал за възможен, и заяви, че сделката показва колко голям успех имат САЩ в операцията си срещу Иран. Той отбеляза, че Съветът за мир ще вземе оръжията на "Хамас", след като те се разоръжат.

Съгласно споразумението с "Хамас" за разоръжаване, палестинската групировка се е съгласила да се разоръжи напълно и както тя, така и Израел са се съгласили да спрат взаимните си атаки. Междувременно обаче израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир нарече споразумението с Хамас "неприемливо" и призова за продължаване на военните действия в Газа.