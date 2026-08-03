Пулев: Искаме повече китайски инвестиции и нови технологии в България

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че България и Китай трябва да развиват отношенията си чрез конкретни икономически резултати - повече инвестиции, модерна индустрия, нови технологии и устойчиво партньорство. Това стана по време на срещата му с извънредния и пълномощен посланик на Китай в България Дай Цинли, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

По време на разговора двамата обсъдиха възможностите за разширяване на икономическото и инвестиционното сътрудничество между двете държави, увеличаването на българския износ за Китай, реализирането на съвместни проекти, както и подготовката на 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Според Александър Пулев през последните месеци се наблюдава засилен интерес от китайски компании към България. По думите му основната цел на правителството е този интерес да се превърне в реални инвестиционни проекти с висока добавена стойност, които да създадат качествени работни места, да насърчат технологичния трансфер и да повишат конкурентоспособността на българската икономика.

Министърът подчерта, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията следва последователна политика за подобряване на инвестиционната среда и за по-ефективно институционално обслужване на стратегическите инвеститори чрез единна координация на инвестиционните процеси.

"Всички политики и приоритети на министър-председателя ще бъдат запазени. Можете да разчитате на нашата пълна подкрепа. Целта ни е да надградим постигнатото и да превърнем добрия политически диалог в повече инвестиции, индустриални проекти и технологично сътрудничество", заяви Пулев. Той допълни, че кабинетът на министър-председателя Румен Радев ще продължи политиката за задълбочаване на стратегическото партньорство с Китай.

По време на срещата беше отчетен и потенциалът за разширяване на сътрудничеството в сферата на енергетиката, инфраструктурните проекти, декарбонизацията и транспорта. Обсъдени бяха и възможностите за нови партньорства между български индустриални зони и водещи китайски компании.

Акцент в разговора беше подготовката на следващото заседание на Българо-китайската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, което ще се проведе в Китай през есента.

"Предстоящото заседание е отлична възможност да дадем нов импулс на двустранните икономически отношения и да разгледаме конкретни проекти", подчерта Александър Пулев.

От своя страна Дай Цинли потвърди готовността на китайската страна да продължи да насърчава инвестиционното и икономическото сътрудничество с България. Тя увери, че Посолството на Китай ще продължи да оказва съдействие за реализирането на съвместни проекти и за задълбочаването на партньорството между бизнеса и институциите на двете държави.