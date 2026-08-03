Велосипедната инфраструктура в София е окаяна, искат връщане на разделителите

От Българската асоциация за електромобилност (БАЕМ) настояват за незабавно връщане на разделителите по столичните велоалеи.

Повод за това става премахването на защитните елементи по велоалеите на столичните бул. "Княз Александър Дондуков" и ул. "Георги Сава Раковски".

Председателят на асоциацията Владислав Стоицов каза пред Bulgaria ON AIR, че според общината това се прави, за да се повиши безопасността, но вече втори или трети месец не се виждат нови ограничители.

"Един от най-големите проблеми е отделянето на автомобилния трафик от велосипедния и този с тротинетки. Велосипедната инфраструктура е в окаяно състояние, а сега тръгнахме и да смесваме трафика. По цялата ул. "Раковски" има спрели автомобили и всеки прави каквото пожелае", коментира той в "България сутрин".

Стоицов изтъкна, че в цяла София се реже асфалт и се оставя по една седмица дупка преди асфалтиране.

"Същото виждаме с велосипедните алеи. Премахва се нещо съществуващо и се чака някой страхотен ден да се оправи."

Гостът съобщи, че от Агенцията за пътна безопасност са излезли със становище и препоръки към СО, но все още липсва реакция.

"Все повече хора излизат с велосипеди, отиват с деца да покарат - поставят се под риск. Много хора искат да използват алтернативен транспорт, но ги е страх да се качат на велосипед или тротинетка, защото няма условия за тях", каза още Стоицов.

Той отбеляза, че по зеления се ринг в София се работи, но реално започване на работа се очаква да има чак догодина.

Около 70% от сигналите на асоциацията, която той председателства, остават повече от 6 месеца без отговор от СО, обърна внимание Стоицов.

По думите му контролът не означава да спрат тротинетките или алтернативния транспорт, а дава възможност да живеем по-добре.

"Използващите електрически тротинетки да спазват закона, на нашия сайт сме отделили секция за правилата. Родителите да не позволяват на деца под 16 г. да използват електрическа тротинетка. Това ще спаси техния живот. Всички да използват предпазни средства и да бъдат толерантни на пътя", завърши с апел Владислав Стоицов.