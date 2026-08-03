Легендата Ради Здравков скочи на ЦСКА: Клубът се изгаври с мен

ЦСКА елиминира Карабах във втория предварителен кръг на Лига Европа миналия четвъртък. В деня, в който

Легендата на ЦСКА Ради Здравков навърши 70 години в деня, в който ЦСКА елиминира Карабах във втория предварителен кръг на Лига Европа миналия четвъртък.

От клуба забравиха да споделят празника му с феновете на стадиона, като остана само пожелание на клубния сайт.

Легендата заяви, че е обиден от отношението на сегашното ръководство на червените и не желае да има нищо общо с любимия си клуб. Само преди 4 месеца той беше избран за председател на новоучредения Клуб на ветераните "Червени армейски легенди".

"Никога не съм допускал, че от клуба могат да покажат такова неуважение към мен. Навръх 70-годишнината ми оставих семейството си вкъщи и отидох на стадиона да подкрепя любимия отбор. Сигурен бях, че по някакъв начин ще бъда почетен на моя празник. Уви, това не се случи и аз се почувствах огорчен и обиден, защото целият ми живот е свързан с ЦСКА. Идеята да се възстанови Клуба на ветераните е моя, положих много усилия да обединя червената общност, ветераните отново да бъдат сплотени. Искаше ми се футболистите, които са оставили следа в ЦСКА, да се чувстват уважавани и обгрижвани. На последните две гостувания в евротурнирите с отбора пътуваха бивши играчи, в домакинствата тимът беше подкрепен на живо от доста от ветераните. Не искам дори да припомням какво съм направил за ЦСКА като футболист. Но съм категоричен – с това ръководство не искам повече да имам нищо общо. Надявам се следващият, който има юбилей – Георги Илиев-Майкъла, да не бъде забравен и клубът да не се изгаври и с него", заяви Здравков.