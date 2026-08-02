Безпрецедентно: Унгарската АЕЦ спря работа заради жега и ниско ниво на Дунав

Единствената атомна електроцентрала в Унгария ще спре работа за първи път в историята си поради рекордно ниското ниво на река Дунав, заяви министър-председателят Петер Мадяр. Той добави, че централата може да остане изключена в продължение на няколко седмици, тъй като се очаква нивото на реката да продължи да спада, съобщава АР.

АЕЦ “Пакш“, разположена на около 90 километра южно от столицата Будапеща, работи с по-малко от половината от обичайния си капацитет, като произвежда 965 мегавата електроенергия вместо обичайните 2000.

Централата използва вода от Дунав за охлаждане на реакторите си, но изключително ниското ниво на реката затруднява работата на помпите, които трябва да осигуряват достатъчни количества вода за съоръжението.

На пресконференция в централата в петък Мадяр заяви, че по-късно същия ден предстои ново намаляване на производството и че е вероятно цялата централа да бъде спряна до вторник или сряда. Той подчерта, че спирането може да се извърши безопасно и не представлява риск за населението или околната среда.

Атомната електроцентрала в Пакш, изградена по съветски проект и разполагаща с четири реактора, осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария. Ако бъде спряна, това ще се случи за първи път през 44-годишната ѝ история на експлоатация.

Продължителна жега и суша

През последните месеци Унгария и голяма част от Централна Европа са засегнати от продължителна суша, която нарушава дейността в туризма, селското стопанство и промишлеността, като същевременно изправя жителите пред реалността на климатичните промени. Не се очаква нивото на река Дунав да се повиши през следващите дни или дори седмици, тъй като не са прогнозирани значителни валежи.

Мадяр заяви, че през последните 20 години нивото на водата в Дунав се е покачвало през месец август само в три случая, и добави, че нивото при Пакш може да спадне до -144 сантиметра - далеч под предишния рекорд от -98 сантиметра, отчетен през 2018 г.

Ниво от -134 сантиметра налага пълно спиране на работата на централата, посочи той. Отрицателната стойност означава, че нивото на реката е паднало под нулевата отметка на измервателния уред, а не че реката е пресъхнала.

Унгарското правителство отправи искане към големите компании, консумиращи значителни количества енергия, доброволно да намалят потреблението си, за да помогнат за стабилизирането на енергийните доставки, особено в часовете на пиково търсене между 17:00 и 22:00 ч.

Мадяр съобщи, че унгарският енергиен конгломерат MOL се е ангажирал да намали нуждите си от електроенергия с 65 мегаватчаса, което представлява спад от 40% спрямо обичайното потребление на компанията.