Бъдещето на Молдова: избор между три сценария

Молдовският президент Мая Санду е в подем. След победата си на президентските избори миналата година тя постигна изненадваща победа на своята Партия на действието и солидарността (PAS) на парламентарните избори през септември, с което получи ясен мандат да реализира реформаторската си програма в парламента и да постигне целта си за присъединяване към Европейския съюз през настоящото десетилетие, пишат в анализ за TNI д-р Аура Сабадус, асоцииран сътрудник на Кралския институт за обединени услуги и старши сътрудник, и посланик Джон Е. Хербст е старши директор на Центъра за Евразия към Атлантическия съвет.

Изборният успех на Санду нанесе сериозен удар на усилията на Русия да запази влиянието си в страната. След като PAS спечели 50,2% от гласовете, докато партиите, близки до Кремъл – Патриотичният избирателен блок (BEP) и Националното алтернативно движение (MAN) – завършиха с 24,17% и 7,96% от гласовете, е малко вероятно да възникне някаква значителна вътрешна опозиция срещу присъединяването на Молдова към ЕС.

Въпреки това Москва все още има една карта, която да изиграе. От обявяването на независимостта на Молдова през 1991 г. и разпадането на СССР Русия упражнява контрол над Транснистрия (самопровъзгласила се отцепила република, разположена между Молдова и Украйна) чрез присъствието на 1500 войници, агенти на ФСБ и сложна енергийна схема, която изтощи икономиката на страната и я държи за заложник чрез политически шантаж.

За властите в Кишинев Приднестровието представлява специфично усложнение. ЕС не е поставил официално като условие за присъединяването на Молдова разрешаването на замразения конфликт в Приднестровието, но това се превръща във все по-належащ въпрос. В момента военните, икономическите и политическите връзки на Приднестровието с Русия се разпадат. Въпреки това ръководството в Тираспол все още реагира на сигналите от Кремъл и би могло да провали процеса на присъединяване на Молдова към ЕС.

Следователно президентът Санду е изправен пред две големи, взаимосвързани предизвикателства. Едното е да продължи трудният процес на реформи и привеждане на националното законодателство в съответствие с очакванията на ЕС. Другото е да нормализира отношенията с Приднестровието, като крайната цел е реинтеграцията му в Молдова. И двете задачи са критични и трудни, а има поне три възможни варианта.

Един вариант би бил Молдова да извади Приднестровието от публичната си програма, докато се фокусира върху присъединяването към ЕС. Това би намалило значимостта на региона, докато Молдова преговаря за присъединяване, и би затруднило Москва да настоява за право на глас в процеса на присъединяване. Ако ЕС е готов да приеме този подход, политическите усложнения, свързани със статута на региона в Молдова, няма да попречат на членството.

Това обаче би усложнило евентуалната реинтеграция на Приднестровието в страната от страна на Кишинев. През последните години Кишинев постигна реален напредък в задълбочаването на връзките с Приднестровието. Приднестровците получиха безвизов достъп до ЕС през 2014 г., което доведе до засилено икономическо взаимодействие с ЕС. Молдова също успя да се освободи от зависимостта си от енергийните ресурси, контролирани от Русия.

Вторият вариант би бил да се работи едновременно по присъединяването към ЕС и интеграцията на Приднестровието. И двете са от решаващо значение за бъдещето на страната, а практиката на ЕС е да не предоставя членство на държави с нерешени териториални спорове. Въпреки това този подход също има своите проблеми. Мащабната руска инвазия в Украйна усложни положението на Москва в Приднестровието. Въпреки че руските войски окупираха части от югоизточна Украйна, те не успяха да завземат региона около Одеса и да установят сухопътен мост към Приднестровието. Въпреки това, всякакви усилия за разрешаване на статута на Приднестровието като част от процеса на присъединяване към ЕС биха дали на Москва силен стимул да подкопае този процес и да използва влиянието си в Приднестровието, за да го блокира. Освен това Кремъл може да потърси роля в преговорите за присъединяването на Молдова към ЕС, за да „защити“ интересите си в Приднестровието.

За да избегне този риск, президентът Санду може да преследва един нюансиран трети вариант: енергично да се стреми към членство в ЕС, докато тихо работи по реинтеграцията на Приднестровието. Това също не е лесен въпрос, тъй като би изисквало ЕС да разгледа присъединяването на Молдова, преди да бъдат договорени условията за реинтеграция. Но ако ЕС се съгласи, Кишинев би могъл да се фокусира върху присъединяването, докато продължава да развива по-тесни икономически и социални връзки с Приднестровието.

Това би сведело до минимум трудните политически въпроси, които само биха подхранили руските усилия да попречат на присъединяването. Като част от това Кишинев може да потърси съгласието на ЕС да позволи нарастване на търговията и инвестициите и с Приднестровието. Това би укрепило настроенията в региона за интеграция с Молдова, тъй като той ще спечели от предстоящото присъединяване на Молдова към ЕС.

Вариант 1: Молдова може да продължи с кандидатурата си за ЕС без Приднестровието

От трите варианта най-пряката линия на действие би била Молдова да продължи с кандидатурата си за ЕС без Приднестровието.

Процесът на присъединяване е в ход. Официалните преговори започнаха през 2024 г., а двустранният скрининг успешно приключи през септември 2025 г. Властите се надяват да подпишат Договора за присъединяване към ЕС до 2028 г. и да се подготвят за пълноправно членство две години по-късно. За да се ускори процесът, Молдова, известна още като „десния бряг“ на река Днестър, би могла да извади Приднестровието от публичната дневна ред, оставяйки статуса му да бъде определен на по-късен етап.

Такъв подход би имал незабавната полза да освободи Кишинев, за да се фокусира изцяло върху собствения си процес на присъединяване. Въпреки това, той би могъл да създаде регионална нестабилност и да попречи на Молдова да реинтегрира Приднестровието на по-късен етап. Провинцията е все по-зависима от търговията с ЕС. Въпреки това тя все още поддържа връзки с Москва, датиращи от 1940 г., когато Сталин анексира румъноговорящата Молдова и я обедини с украинския ляв бряг на река Днестър, за да образува Молдовската съветска социалистическа република.

Веднага след разпадането на Съветския съюз проруският елит на „левия бряг“ обяви независимост под името Приднестровска Молдовска Република, опасявайки се, че Молдова може да потърси обединение с Румъния. Това доведе до кратък, но кървав конфликт между двата бряга, който приключи с примирие през юли 1992 г. след намесата на 14-та армия на Русия. Оттогава Русия се стреми да запази влиянието си над Молдова, като подхранва транснистрийския сепаратизъм чрез присъствието на военни и служби за сигурност, сложна енергийна схема и тесни политически и бизнес връзки с местната елита.

Дори и сега, 35 години след войната, Москва продължава да поддържа войски и помощен персонал, уж за мисии за поддържане на мира, и да охранява голям склад с оръжие от съветската епоха в северната част на Транснистрия. Вярно е, че от 1500-те войници 90 процента всъщност са слабо въоръжени и лошо обучени местни жители с руски паспорти. Въпреки това Москва все пак би могла да ги използва за подклаждане на регионални напрежения чрез операции под фалшив флаг. В същото време складът за оръжие – най-големият в Източна Европа – представлява риск за безопасността, тъй като повечето оръжия са остарели и могат да експлодират.

На икономическия фронт Кремъл упражняваше контрол върху двете банки чрез сложна енергийна схема. Той вкара Молдова в тежки дългове, като доставяше газ на завишени цени, като същевременно гарантираше, че тя остава зависима от електроенергията, произвеждана в Приднестровието. На левия бряг той подкрепяше сепаратистките власти, като доставяше газ безплатно, за да субсидира местните индустрии.

През последните четири години той се опита да създаде три енергийни кризи, като ограничи доставките на газ за Молдова през зимните месеци на 2021 и 2022 г. и напълно прекъсна доставките за Приднестровието през януари 2025 г. И трите кризи имаха за цел да дестабилизират страната и да я принудят да се откаже от пътя си към ЕС. Въпреки това Молдова успя да се измъкне от сложната енергийна схема на Русия.

Междувременно, тъй като Приднестровието вече не може да се възползва от богатите си безплатни газови ресурси, индустриите му се разпадат.

Политически, рускоговорящото население на Приднестровието остава в дълг към Кремъл, но би било грешка да се предполага монолитна лоялност към Москва. Всъщност управляващата елита на Приднестровието има разминаващи се интереси, а подкрепата за проевропейската партия PAS бавно нараства, както показаха парламентарните избори през 2025 г., когато 30 процента от населението гласува за PAS, в сравнение с 13,6 процента през 2021 г.

Всички тези тенденции сочат, че транснистрийският сепаратизъм губи сила. Москва все още поддържа връзки с региона, но й е все по-трудно да подкрепя сепаратисткия режим. Украинските войски също пречат на Русия да свърже окупираните територии в югоизточна Украйна и Транснистрия. Въпреки това, Левият бряг не може да оцелее сам. Без външна подкрепа той може да се превърне в ничия земя, седяща върху хиляди тонове остарели боеприпаси, докато виси в политически и икономически лимбо.

Напълно осъзнавайки рисковете, Молдова би могла да продължи едновременно с присъединяването си към ЕС и реинтеграцията на Приднестровието. ЕС третира Молдова като едно цяло и се опитва да управлява реинтеграцията на Приднестровието чрез по-дълбоки търговски връзки. Все пак въпросът е дали опитите да се реши статутът на Приднестровието преди присъединяването на Молдова към ЕС биха подтикнали Русия да провали цялото усилие.

Въпреки че повече от три десетилетия подхранваше сепаратизма в Приднестровието, Русия никога не го е признавала като независима държава. Въпреки това нейната крайна цел беше да насърчи федерализацията на Молдова и да използва Левия бряг като лост за контрол над цялата страна. Документ на ФСБ, изтекъл през 2023 г., показва, че руските служби за сигурност бяха изготвили подробна стратегия за блокиране на влиянието на Молдова в Приднестровието и за връщането му в сферата на влияние на Москва.

До 2021 г., когато Мая Санду и нейната проевропейска партия PAS дойдоха на власт, Русия разполагаше с множество инструменти, за да изтръгне политическо подчинение от молдовските власти. Те включваха енергиен шантаж, дезинформация, намеса в изборите и заплахи с военна сила. През последните пет години обаче Молдова успя да премахне или ограничи повечето от тези заплахи, като същевременно се сближи все повече с ЕС.

В икономически план Молдова се възползва от финансирането от ЕС и достъпа до пазара на ЕС, който съставлява над 60 процента от нейния износ. В енергийната сфера съседна Румъния се намеси, за да доставя природен газ и електроенергия на десния бряг, когато Русия ограничаваше износа през зимата, за да дестабилизира страната и да предизвика хуманитарни кризи.

В политически план страната успя също да се пребори с намесата в изборите и кампаниите за дезинформация, което помогна на президента Санду и PAS да се върнат на власт за втори мандат.

С икономиката на Приднестровието на изкуствено поддържане след загубата на безплатния руски газ, Молдова има възможност да работи с ЕС и властите в Тираспол, за да изравни условията между двата бряга. Местни експерти оценяват разходите за интеграция на между 500 и 620 милиона евро (589 и 730 милиона долара) годишно, докато Приднестровието развие устойчива икономика чрез политически и икономически реформи.

Това може да е голяма сума за десния бряг, чийто годишен БВП се прогнозира да достигне 22 млрд. долара. Все пак това не би представлявало проблем за Брюксел, който вече е мобилизирал над 2,2 млрд. долара, включително енергийни безвъзмездни средства за Молдова, през последните четири години. ЕС вече разполага с друг важен икономически лост в Приднестровието чрез местния олигарх Виктор Гушан, който контролира разрастваща се бизнес империя и притежава активи в ЕС и Украйна.

В края на миналата година украинските власти конфискуваха или замразиха част от активите му на фона на твърдения, че те изнасят стоки за руската военна промишленост, включително и след руската инвазия през 2022 г. Страни от ЕС като Германия, където Гушан притежава активи, биха могли да последват примера на Киев, като поискат от олигарха да помогне за прекъсване на връзките на Приднестровието с Русия, или да рискува да загуби активите си в ЕС.

Въпреки че икономическото и политическото влияние на Русия в Приднестровието намалява, Кремъл все още може да оказва влияние върху цялата страна, тъй като продължава да контролира складовете за боеприпаси в Кобасна и военното присъствие там. И двете могат да представляват препятствия за присъединяването към ЕС, а Молдова неизбежно ще трябва да се справи с въпроса, като влезе в диалог с Русия.

Шансовете за успех може да са малки, тъй като е малко вероятно Москва да се откаже от последния си останал инструмент за влияние и всъщност може да го използва, за да забави или напълно да провали процеса на присъединяване на Молдова към ЕС и успоредните усилия за интегриране на Приднестровието. По тази причина едновременното търсене на присъединяване към ЕС и интегриране на Приднестровието би било рисковано начинание за Кишинев.

Вариант три: Молдова може да даде приоритет на присъединяването към ЕС с тиха реинтеграция на Приднестровието

Това естествено води до трети подход: безспорен приоритет на Молдова трябва да остане интеграцията в ЕС, но тя трябва да продължи да работи тихо по реинтеграцията на Приднестровието, особено в икономически план, и да използва процеса на присъединяване към ЕС, за да улесни това.

Растящото сътрудничество между Молдова и ЕС вече насърчи по-тясно сътрудничество между Молдова и Транснистрия и значително намали икономическата зависимост на Транснистрия от Русия. През 2008 г. регионът беше включен в режима на автономни търговски преференции на ЕС, а през 2016 г. беше интегриран в Зоната за задълбочена и всеобхватна свободна търговия между ЕС и Молдова. ЕС не само стана най-големият търговски партньор на Молдова, но и на Транснистрия, тъй като много транснистрийски износители се адаптираха към стандартите на ЕС, за да запазят достъпа си до този пазар. Промените, които последваха, бяха видими. През 2008 г. транснистрийският износ за Русия достигна връх от 252,9 млн. евро (300 млн. долара). До 2024 г. той спадна до 21,1 млн. евро (25 млн. долара). Междувременно износът към ЕС надхвърли 380 млн. евро (444 млн. долара) през 2023 г.

Макар това да подобри икономическите перспективи на региона, три десетилетия на зависимост от руски ресурси за поддържане на икономиката означават, че Приднестровието все още се нуждае от всеобхватна реформа, за да се приведе в крайна сметка в съответствие с Десния бряг и да привлече международни инвеститори.

Но акцентът, който Санду поставя върху присъединяването към ЕС, също ще ускори реформите в Приднестровието. Безвъзмездните средства от ЕС, обвързани с провеждането на реформи, биха били голям стимул за реформи в Приднестровието, първо в икономическия сектор, а след това във всички области, включително образованието, местната администрация, институциите и правосъдието. Структурните промени биха могли също да помогнат за преодоляване на съпротивата на местната елита, тъй като тя ще трябва да се адаптира към новата реалност. В същото време проруските настроения на населението може да започнат да се променят, след като то получи достъп до по-широк спектър от информация и възможности.

Въпреки че въвеждането на структурни промени ще бъде предизвикателство, те не са невъзможни, особено ако Молдова успее да напредне в усилията си за присъединяване към ЕС и се превърне в модел за Левия бряг. Всичко това може да се случи естествено – без противоречия. Същото не важи, ако преговорите за присъединяване или самото присъединяване са обвързани с решаването на трудните въпроси за демилитаризацията на Приднестровието или за неговия политически статут. Съществуват и усложнения, свързани със статута на някои спорни територии.

Както Кишинев, така и Тираспол претендират за град Дубасари близо до река Днестър. Решаването на тези въпроси, докато агресията на Москва в Украйна продължава, е малко вероятно. Кремъл вероятно ще се опита да подкопае всякакви преговори, които биха отслабили влиянието му в Приднестровието. Продължаващото военно присъствие на Москва в региона и контролът ѝ над склада за боеприпаси в Кобасна също ѝ дават значително предимство.

Всичко това е аргумент както за Кишинев, така и за Брюксел да продължат преговорите за присъединяване на принципа, че след като Молдова отговори на стандартите за влизане, приемането ѝ няма да бъде забавено заради нередовния статут на Приднестровието. Един възможен модел за това е Кипър, който се присъедини към ЕС, въпреки че Северна Кипър, малка държава, подкрепяна от Турция, управлява една трета от острова. По-голямата част от острова е под контрола на кипърското правителство, но целият остров се счита за територия на ЕС, а правото на ЕС не е суспендирано в районите, които не се управляват от Никозия.

Всъщност Молдова е може би дори по-труден въпрос за ЕС от Кипър, защото външната сила с влияние в Приднестровието е ядрена суперсила, която води агресивна война в съседна Украйна. Има и допълнително усложнение относно това как ЕС би третирал онези малки територии, които понастоящем се претендират както от Кишинев, така и от Тираспол: ще се прилага ли там правото на ЕС?

Но е вярно също, че тези съображения не трябва да бъдат решаващи. Москва губи влияние както в Кишинев, така и в Приднестровието от повече от десетилетие. Значителните промени, произтичащи от прилагането на Дълбоката и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Молдова и победата на Санду на президентските и парламентарните избори, не подтикнаха Москва да предприеме решителни стъпки, които да заплашват страната.

Приемането на Молдова в ЕС, особено без прилагането на законодателството на ЕС в Приднестровието, не бива да се отхвърля, защото може да провокира Москва. Особено сега, когато ЕС признава заплахата, която представлява агресивната външна политика на Москва, той трябва да се стреми да затвърди ориентацията на Молдова към Запада.

През последните 15 години Молдова измина дълъг път от значителната си зависимост от руските въглеводороди, олигархичната си политическа система и позицията си на Янус, който гледа на изток и на запад. Предимствата на по-тесните икономически отношения с ЕС са ключов фактор, който подтиква и позволява ясното придвижване на Молдова към Запада. Но реформаторите в Молдова, първо извън властта, а след това доведени на власт под ръководството на Санду, са изиграли решаваща роля в ускоряването на този процес.

Сега е ключов момент както за Кишинев, така и за Брюксел. Санду играе умело, като набляга на присъединяването към ЕС, докато продължава да полага усилия за сближаване с Приднестровието. Лидерите на ЕС, които напоследък осъзнаха опасностите, които руският ревизионизъм представлява за членовете му, трябва сега да предприемат по-решителни действия. Те са в позиция да приемат Молдова в редиците си, след като реформите бъдат завършени, ако отчетат трудното положение на страната.

Очевидно е в интерес на Брюксел да предотврати отстъпление на Молдова, което би я превърнало отново в инструмент за враждебните планове на Москва в Европа. ЕС демонстрира способността си да води нюансирана политика, когато прие Кипър в ЕС. Подобна гъвкавост спрямо Молдова със сигурност е възможна. Брюксел има силен партньор в лицето на Санду, за да постигне резултати, които служат както на молдовските, така и на по-широките европейски интереси.