Защо американският флот иска да разположи новите кораби клас McClung в Пърл Харбър?

Съвместната база Пърл Харбър-Хикам в Хавай вероятно ще се нуждае от обширни ремонти, за да може да побере новите кораби, факт, който ВМС отбелязаха в ново проучване за въздействието върху околната среда. Настоящите планове предвиждат ВМС на Съединените щати и Морската пехота на САЩ да построят между 18 и 35 средни десантни кораба (LSM) от клас McClung. Известен преди като програмата за леки амфибийни военни кораби (LAW), LSM ще поддържа Експедиционните напреднали базови операции (EABO) на Морската пехота. Корабите ще бъдат по-малки и поотделно много по-евтини за придобиване и експлоатация от настоящия флот от амфибийни кораби на ВМС на САЩ, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Девет от 4000-тонните кораби биха могли да бъдат базирани в съвместната база Пърл Харбър-Хикам, Хавай, "за да подкрепят операциите на Морската пехота по отхвърляне на зоната и наблюдение в Тихия океан", пише USNI News. 3-ти морски крайбрежен полк (MLR), елитно подразделение, оптимизирано за операции близо до брега и експедиционни операции, което беше активирано през март 2022 г. като „дежурна сила“, сега е базирано в Хавай.

Разполагането на крайбрежните морски пехотинци (LCM) обаче може значително да промени съоръженията. За да може да побере новите плавателни съдове, базата ще трябва да инсталира "бетонна рампа за качване и слизане (RORO) в Уест Лох и да модифицира съществуващото акостиране, разположено на кей F12/F13 на остров Форд, близо до мемориала на USS Utah", за да се позволи качването и разтоварването на американски морски пехотинци и тяхното оборудване.

Ново проучване за въздействието върху околната среда отбелязва, че предложеното ново строителство може да повлияе на дивата природа в района, както и на „структурната стабилност на военния гроб“. Въпреки това, въпреки че ВМС на САЩ са разглеждали седем алтернативни места за проекта, е било установено, че само две са "считани за подходящи" за LSM – което означава, че е вероятно Пърл Харбър все още да се окаже с тях, за добро или лошо.

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Новият клас амфибийни кораби е кръстен в чест на майор Меган М.Л. Маклънг от Корпуса на морската пехота на САЩ,

първата жена офицер от Корпуса на морската пехота, загинала в бой по време на войната в Ирак. Маклънг, която е служила като служител по връзки с обществеността, е убита при бомбардировка в град Рамади през 2006 г.; тя е и първата жена, завършила Военноморската академия на САЩ, загинала при изпълнение на служебния си дълг.

Всеки може да се използва за превоз на елементи от крайбрежен полк на морската пехота до острови и брегови линии в Индо-Тихоокеанския регион. Задната пилотска палуба е способна да поддържа и средно големи хеликоптери или безпилотни летателни системи (UAS).

Корабите LSM от клас McClung обаче не са предназначени да заменят флота от по-големи десантни кораби на ВМС на САЩ, а вместо това ще осигуряват вътрешнотеатрална логистика чрез транспортиране на персонал, оборудване и материали в рамките на конкретен боен театър или зона на операция. LSM е предназначен да преодолее разликата между стратегическата доставка в даден регион и окончателното тактическо разпределение към предно разположените сили.

Всеки от корабите може да разполага войски, но също и критични, чувствителни към времето ресурси – включително кръвни продукти, части за ремонт на превозни средства и боеприпаси – в зоната на отговорност на географското бойно командване.

За разлика от традиционните мащабни експедиционни части на морската пехота, MLR на USMC са по-малки, силно адаптивни части, построени да действат в зоната на вражески оръжеен бой. Тяхната цел е да провеждат разузнаване, да проследяват движенията на вражеския флот и да възпрепятстват противника да използва стратегически острови и тесни точки. LSM ще позволи на LSM да остане високо мобилен, скрит и смъртоносен, дори в обсега на ракетите на противника.

Единиците могат да прескачат между острови, да разтоварват тежко оборудване на сурови плажове без пристанища и след това бързо да се преместят, за да избегнат откриване.