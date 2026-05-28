Джил Байдън: Помислих, че Джо получава инсулт по време на дебата с Тръмп

Бившата първа дама Джил Байдън си спомня за катастрофалния предизборен дебат между съпругът ѝ - тогавашният президент Джо Байдън и кандидатът Доналд Тръмп. Джил разказва, че се е притеснила да не би съпругът ѝ да “получава инсулт на живо по телевизията”.

Въпросният дебат в крайна сметка провали кампанията на Байдън, а дни по-късно той се отказа от президентската надпревара. Камала Харис довърши кампанията на демократите, а останалото е история…

"Бях уплашена, защото никога преди или след това не бях виждала Джо в такъв вид. Никога“, каза бившата първа дама пред CBS News в последното си интервю.

Байдън изглеждаше крехък и се запъна в думите си по време на скандалния си сблъсък с Тръмп през юни 2024 г., отбелязвайки повратен момент, когато съюзниците на демократите започнаха публично да поставят под въпрос годността му за поста.

"Не знам какво се случи. Докато го гледах, си помислих: "О, Боже мой, той получава инсулт" и това ме уплаши до смърт", разказва г-жа Байдън.

74-годишната първа дама беше един от най-близките довереници на Байдън и движеща сила зад кандидатурата му за преизбиране през 2024 година.

Тя яростно се застъпваше за това той да остане в надпреварата след дебата и имаше обтегнати отношения с крайния му наследник за кандидатурата на демократите, Камала Харис.

"Свърши страхотна работа, отговори на всеки въпрос, знаеше всички факти“, каза Джил на съпруга си на сцената след дебата.

Но само седмици по-късно 83-годишният президент беше принуден да капитулира. След като напусна поста си, Байдън е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, която се е разпространила в костите му.

Байдън стана първият действащ президент, който се отказа от кандидатурата си за преизбиране след Линдън Б. Джонсън през 1968 г.

Зашеметяващото признание на Джил пред CBS News идва само дни преди издаването на новата ѝ книга "Поглед от източното крило: Мемоари“.

След дебата Байдън беше изправен пред широка критика, че не се е оттеглил по-рано, след като стана ясно, че не е способен да се кандидатира за втори мандат.

Харис е била пренебрегвана

Когато най-накрая се оттегли, Байдън подкрепи Харис на място, като по този начин ефективно затвори вратата за открити предварителни избори на Демократическата партия.

Миналата седмица сензационен доклад на Демократическата партия подчерта как Джил е била приоритизирана пред Харис от Белия дом по време на изборите през 2024 г.

В доклада се посочва, че Белият дом на Байдън е обсипал Джил с проучвания и стратегия, докато е оставил Харис толкова пренебрегната, че помощниците му не са имали подготвени проучвания, когато е била номинирана.

В 192 страници в досие, поръчано от Националния комитет на Демократическата партия (DNC), пише, че Белият дом на Байдън е разпоредил обширни проучвания относно обстановката, проблемите и посланията, които д-р Джил Байдън трябва да използва, за да подкрепи президентството на съпруга си.

Въпреки това, за Харис никога не е било поръчано еквивалентно проучване, което е накарало социолозите да се надпреварват да изготвят три спешни проучвания в момента, в който Байдън се оттегли през юли 2024 година.

Авторът, ветеранът демократичен стратег Пол Ривера, определя провала като "огромна пропусната възможност“ и заключава, че Белият дом никога не е позиционирал или подготвял собствения си вицепрезидент да се изправи срещу Тръмп.

"В резултат на това, в момента на смяната на кандидата, екипът за анкетиране откри, че няма самостоятелно проучване за вицепрезидента, което да насочва разработването на изследователските инструменти“, пише Ривера.

"Действащ вицепрезидент. Без проучване, което да сподели, след като стана номинирана", добавя Ривера и продължава:

"Ако Белият дом беше проучил и оценил начините за използване на Камала Харис по-рано в администрацията, може би това щеше да подобри позицията на президента и със сигурност би могло да ѝ помогне да се подготви да води кампанията“.